Malaysia nhận cảnh báo nếu sử dụng 7 cầu thủ nhập tịch gặp tuyển Việt Nam

Mới đây, Tòa án trọng tài thể thao (CAS) và FIFA đã quyết định tạm thời gỡ án phạt treo giò 12 tháng với 7 cầu thủ nhập tịch là Gabriel Palmero, Jon Irazabal, Facundo Garces, Imanol Machuca, Rodrigo Holgado, Hector Hevel và Joao Figueireido cho tới khi có phán quyết cuối cùng.

Chuyên gia Zakaria khuyên Malaysia không nên sử dụng 7 cầu thủ nhập tịch ra sân gặp tuyển Việt Nam (Ảnh: FAM).

Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa rằng đội tuyển Malaysia được quyền tự do sử dụng 7 cầu thủ này trong trận đấu gặp đội tuyển Việt Nam ở vòng loại Asian Cup 2027 vào ngày 31/3. Mới đây, Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) đã lên tiếng cảnh báo Malaysia không nên sử dụng nhóm cầu thủ này để tránh án phạt tiếp theo của FIFA.

Chuyên gia Zakaria Rahim cũng cho rằng Harimau Malaya không nên vội vàng sử dụng 7 cầu thủ bởi điều đó có thể gây ra hệ lụy nghiêm trọng nếu CAS ra phán quyết bất lợi.

“Việc CAS tạm hoãn thi hành án không đồng nghĩa với việc họ đã được giải phóng hoàn toàn. Nếu các cầu thủ ra sân trong thời gian chờ phán quyết cuối cùng của CAS và giúp đội tuyển Malaysia đánh bại đội tuyển Việt Nam thì kết quả trận đấu có thể bị hủy bỏ và chiến thắng được trao cho đối thủ. Điều này tương tự những gì đã xảy ra ở ba trận giao hữu trước đó gặp Cape Verde, Palestine và Singapore”, ông Zakaria nhấn mạnh.

Chuyên gia này ví von tình huống hiện tại giống như một người đã bị tuyên án nhưng được tạm hoãn thi hành án trong khi chờ phán quyết của tòa phúc thẩm.

Việc để 7 cầu thủ nhập tịch ra sân có thể mang tới hậu quả khôn lường cho bóng đá Malaysia (Ảnh: FAM),

Ông nói thêm: “Nếu một người bị đình chỉ công tác, họ vẫn không được phép vào văn phòng. Hộ chiếu của họ cũng chưa được trả lại nếu vẫn nằm trong diện quản lý của tòa án, chỉ là họ chưa phải ngồi tù mà thôi”.

Bên cạnh rủi ro pháp lý, ông Zakaria cũng chỉ ra vấn đề thể lực là yếu tố đáng lo ngại. Theo ông, cơ hội để các cầu thủ này có thể thi đấu đỉnh cao trong thời gian ngắn là rất thấp, bởi họ đã không tham gia tập luyện và thi đấu bóng đá mang tính cạnh tranh kể từ khi bị treo giò vào tháng 9 năm ngoái.

“Điều này chẳng khác nào một cầu thủ vừa trở lại sau chấn thương dài hạn. Họ cần thời gian để tìm lại phong độ và trạng thái thi đấu như trước”, ông phân tích.

Từ đó, chuyên gia Zakaria cho rằng việc để 7 cầu thủ này khoác áo Harimau Malaya vào thời điểm hiện tại là “rủi ro rất cao” và tốt nhất nên tránh, dù họ có thể giúp đội tuyển tăng cơ hội chiến thắng trong chuyến làm khách tại Việt Nam vào tháng 3.