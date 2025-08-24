Khánh thành tuyến đường Làng Nủ, công trình xây dựng bằng cả yêu thương

Chiều ngày 23/8, báo Dân trí phối hợp UBND xã Phúc Khánh, Sở Nội vụ tỉnh Lào Cai tổ chức Lễ khánh thành công trình đường kết nối thôn Làng Nủ và thôn Trĩ Trong, đồng thời khởi công xây dựng 6 ngôi nhà Nhân ái tại xã Phúc Khánh, tỉnh Lào Cai.

Tham dự Lễ khánh thành, đại diện lãnh đạo tỉnh Lào Cai có ông Trịnh Xuân Trường, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; ông Vi Lam Sơn, nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, nguyên Phó Chủ tịch thường trực HĐND tỉnh.

Đại diện báo Dân trí có ông Phạm Tuấn Anh, Ủy viên BCH Đảng bộ Bộ Nội vụ, Bí thư Đảng ủy, Tổng Biên tập báo Dân trí.

Đại diện nhà hảo tâm có bà Trần Thị Tố Hoa, Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty TNHH Đỉnh Vàng.

Báo Dân trí mang con đường mới đến với Làng Nủ (Video: Thanh Phúc).

Đại diện các Sở, ban, ngành tỉnh Lào Cai có ông Phùng Nam Trung, Phó trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy; bà Sùng Thị Mai, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; ông Hồ Cao Khải, Phó Giám đốc Sở Xây dựng; ông Hoàng Quốc Hùng, Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐND xã Phúc Khánh; bà Trịnh Thị Duyên, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Phúc Khánh và bà con nhân dân thôn Làng Nủ, thôn Trĩ Trong.

Phát biểu tại Lễ khánh thành tuyến đường Làng Nủ kết nối thôn Trĩ Trong và khởi công xây dựng 6 ngôi nhà Nhân ái tại xã Phúc Khánh, Tổng Biên tập Phạm Tuấn Anh cho biết: “Tháng 9/2024, cơn bão số 3, siêu bão Yagi đã càn quét, gây thiệt hại nặng nề về người và tài sản tại các tỉnh phía Bắc. Để góp phần hỗ trợ, giúp đỡ nhân dân khắc phục hậu quả do bão lũ, ngay lập tức, báo Dân trí đã kêu gọi bạn đọc, các nhà hảo tâm, các tổ chức, doanh nghiệp chung tay quyên góp ủng hộ đồng bào và tổ chức 22 chuyến cứu trợ khẩn cấp. Trong đó riêng tỉnh Lào Cai (sau sáp nhập), báo đã tổ chức 13 chuyến cứu trợ, trao gần 3 tỷ đồng, 19,2 tấn gạo và 11 tấn hàng hóa thiết yếu”.

Sau bão lũ, việc đi lại của người dân Làng Nủ và các thôn vẫn còn nhiều khó khăn, ngày 12/6, báo Dân trí tổ chức Lễ khởi công xây dựng công trình đường Làng Nủ kết nối thôn Trĩ Trong. Công trình có tổng nguồn vốn hơn 1 tỷ đồng, trong đó, kinh phí do bạn đọc báo Dân trí hỗ trợ là hơn 837 triệu đồng; đối ứng của địa phương hơn 200 triệu. Với tinh thần làm việc khẩn trương, công trình đã hoàn thành, kịp thời đưa vào sử dụng trước mùa mưa lũ.

Con đường mới sẽ giúp lưu thông hàng hóa, việc đi lại của người dân và các cháu học sinh được thuận tiện hơn, qua đó thúc đẩy địa phương phát triển văn hóa, kinh tế và xã hội.

Đồng thời, báo Dân trí quyết định, trích 360 triệu đồng từ nguồn các nhà hảo tâm ủng hộ tại Lễ Kỷ niệm 20 năm Ngày thành lập báo điện tử Dân trí để hỗ trợ xây dựng nhà Nhân ái, tặng 6 hộ gia đình đặc biệt khó khăn xã Phúc Khánh, Lào Cai.

6 hộ được tặng nhà Nhân ái dịp này gồm: Ông Bàn Văn Kém, thôn Trõ; ông Bùi Văn Quyết, thôn Đồng Mòng 1; ông Lương Chí Sìn, thôn Cóc Khiểng; ông Bùi Văn Toàn, thôn Cóc Khiểng; bà Đặng Thùy Linh, thôn Bó; ông Cao Văn Phùng, thôn Việt Hải.

Phát biểu tại buổi lễ, Tổng Biên tập báo Dân trí Phạm Tuấn Anh nhấn mạnh, bên cạnh nhiệm vụ tuyên truyền, phổ biến chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước đến mọi tầng lớp nhân dân, báo Dân trí xác định nhiệm vụ quan trọng, đó là đồng hành cùng xã hội và phối hợp với các địa phương để kết nối tấm lòng bạn đọc, các nhà hảo tâm, các tổ chức doanh nghiệp trong và ngoài nước tới các gia đình còn gặp nhiều khó khăn.

Tổng Biên tập báo Dân trí hy vọng, tuyến đường mới và những ngôi nhà Nhân ái sẽ trở thành động lực để người dân vùng thiên tai thêm niềm tin, nghị lực vượt qua khó khăn, từng bước ổn định cuộc sống.

Đồng thời, Tổng Biên tập báo Dân trí cũng gửi lời cảm ơn tới các lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND tỉnh Lào Cai cũng như Ban Tuyên giáo và Dân vận, Sở Nội vụ, các sở, ban ngành, các cán bộ xã, cán bộ huyện trực tiếp tham gia đóng góp cùng Dân trí không chỉ bằng công sức, tiền bạc, đất đai để hỗ trợ người dân, góp phần xây dựng xã hội văn minh, tiến bộ và phồn vinh hơn.

Tại buổi lễ, ông Trịnh Xuân Trường, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Lào Cai cảm ơn sâu sắc tới báo Dân trí, các nhà hảo tâm đã luôn đồng hành, sẻ chia cùng Lào Cai, đặc biệt trong giai đoạn khắc phục hậu quả do hoàn lưu bão số 3 gây ra trên địa bàn.

Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai xúc động kể lại: “Ngày 10/9, một cơn lũ quét bất ngờ xảy ra tại Làng Nủ khiến 67 người bị tử vong và mất tích, đến nay vẫn còn 7 nạn nhân chưa tìm thấy. Tại thời điểm đó, Làng Nủ đã nhận được sự quan tâm đặc biệt của Đảng và Chính phủ cũng như đồng bào cả nước.

Ngày 12/9, Thủ tướng Chính phủ đã về thăm hỏi bà con nhân dân, chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả và quyết định tái thiết Làng Nủ. Cùng với các đoàn cứu trợ, báo Dân trí đã nhanh chóng có mặt rất sớm tại Làng Nủ và đề xuất hỗ trợ bà con nhân dân nơi đây khắc phục hậu quả thiên tai".

“Ngày hôm nay, sau 1 năm trở lại Làng Nủ, như sự chia sẻ của người dân Làng Nủ, vẫn có tiếng khóc nhưng đó là tiếng khóc của trẻ em mới chào đời. Và xen lẫn đó là tiếng cười của bà con nhân dân, niềm vui của các cháu học sinh khi chuẩn bị vào năm học mới. Cuộc sống đã thực sự hồi sinh trên đất Làng Nủ.

Các công trình này không chỉ được xây dựng bằng xi măng cốt thép mà xuất phát từ sự đùm bọc, yêu thương, góp phần tái thiết cuộc sống cho bà con nhân dân”, ông Trịnh Xuân Trường xúc động chia sẻ.

Tuy nhiên, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Lào Cai cho biết vẫn còn nhiều việc phải làm. Lãnh đạo xã cần tập trung chăm lo cho người dân, chú ý vấn đề sinh kế để đưa Làng Nủ thực sự hồi sinh trở lại.

Ông Trịnh Xuân Trường bày tỏ mong muốn báo Dân trí tiếp tục quan tâm thông tin, tuyên truyền về địa phương; có thêm những đóng góp thiết thực trong công tác an sinh xã hội, giúp đỡ người dân còn nhiều khó khăn trên địa bàn tỉnh Lào Cai.

Ông Trịnh Xuân Trường đánh giá cao sự chỉ đạo của lãnh đạo xã, sự nỗ lực vươn lên của bà con nhân dân Làng Nủ. Đồng thời, ông đề nghị các cán bộ xã cần tận dụng khai thác các nhà còn lại chưa sử dụng làm nhà chung của cộng đồng thôn, mở rộng cơ sở thêu hoặc làm địa điểm đào tạo nghề, phát triển du lịch…

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Lào Cai gửi lời cảm ơn tới lãnh đạo và phóng viên, bạn đọc báo Dân trí đã hỗ trợ bà con Làng Nủ nói riêng và tỉnh Lào Cai nói chung.

Tại buổi lễ, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Lào Cai đã trao mỗi hộ dân được hỗ trợ xây dựng nhà Nhân ái một phần quà trị giá 5 triệu đồng.

Đồng thời, UBND xã Phúc Khánh cũng đã trao tặng điểm trường mầm non Phúc Khánh 20 triệu đồng để cô và trò cải thiện đời sống vật chất và tinh thần.

Xúc động khi được báo Dân trí hỗ trợ 60 triệu đồng xây dựng nhà Nhân ái, vợ chồng anh Bàn Văn Kém và chị Hứa Thị Phương cho biết, ngôi nhà cũ của anh chị là nhà gỗ, được xây dựng cách đây nhiều năm, đã dột nát, không còn an toàn. Được xã kết nối vay ngân hàng chính sách 100 triệu và bạn đọc báo Dân trí ủng hộ 60 triệu, vợ chồng anh chị mạnh dạn xây dựng một ngôi nhà mới với kinh phí dự kiến 350 triệu, gồm 1 phòng khách và 3 phòng ngủ cho hai vợ chồng và 2 người con.

Nhân dịp này, báo Dân trí thay mặt bạn đọc trao tặng 20 suất học bổng tới các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn của xã Phúc Khánh. Mỗi suất học bổng là 500.000 đồng tiền mặt, tổng giá trị là 10 triệu đồng.

Trước khi tham dự Lễ khánh thành đường Làng Nủ kết nối thôn Trĩ Trong, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Lào Cai cùng ông Phạm Tuấn Anh, Tổng Biên tập báo Dân trí và các đại biểu đã đến Đài tưởng niệm làm lễ dâng hương các nạn nhân vụ sạt lở đất tại thôn Làng Nủ, xã Phúc Khánh, tỉnh Lào Cai.

Sau đó, đoàn đi tham quan Làng Nủ mới và cơ sở thêu. Cơ sở thêu này là sáng kiến của một doanh nghiệp ở Hải Dương có chi nhánh tại Lào Cai nhằm hỗ trợ sinh kế cho bà con nơi đây. Xưởng thêu này đã tạo công ăn việc làm cho gần 70 lao động nữ, với mức thu nhập từ 6-9 triệu đồng.