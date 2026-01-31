Khách có thể mua bạc online qua ứng dụng ngân hàng

BIDV và Công ty cổ phần Kim loại quý Ancarat đã ký kết biên bản hợp tác. Khách hàng sẽ có thêm kênh thanh toán mua bạc miếng, bạc thỏi trên ứng dụng của ngân hàng.

Đại diện công ty nêu đây là nền tảng mua bạc 99,9% trực tuyến thứ hai. Trước đó vào cuối năm 2025, thương hiệu này cũng đã ký kết với một ngân hàng Nhà nước khác để đưa bạc lên giao dịch online.

Sự xuất hiện của dịch vụ mới diễn ra trong bối cảnh thị trường bạc toàn cầu chứng kiến mức tăng mạnh. Ghi nhận, giá bạc sau khi tăng mạnh, vượt 120 triệu đồng/kg thì hiện đang quay đầu điều chỉnh, tương tự xu hướng của giá vàng. Dù vậy, bạc vẫn neo ở giá cao, trên thế giới giao dịch tại mức 112,87 USD/ounce, trong nước vẫn hơn 110 triệu đồng/kg.

Nhu cầu mua gia tăng khiến nguồn cung tại nhiều cửa hàng hạn chế, khách mua theo đó "xếp hàng dài" để nhận giấy mua, sau đó dự kiến có bạc sau 3-6 tháng sau.

Ông Nguyễn Trung Anh - Chủ tịch Công ty Cổ phần Kim loại quý Ancarat (Ảnh: Tri Túc).

Khi được hỏi về việc khan hiếm bạc và nhiều người đang phải “xếp hàng mua trên giấy”, ông Nguyễn Trung Anh - Chủ tịch Ancarat - cho rằng theo quan sát trong ngành của ông thì bạc không quá khan hiếm như mọi người vẫn nói. Ông chia sẻ, trên thế giới có rất nhiều đối tác cung cấp bạc, và bạc nguyên liệu hoàn toàn đáp ứng được nhu cầu thị trường hiện nay.

"Thực tế, bạc tại Việt Nam không khan hiếm, mà sẽ phụ thuộc vào năng lực sản xuất của mỗi nhà bán”, ông Trung Anh nói.

Ông cũng lý giải có thể việc bạc khan hiếm còn xuất phát từ việc Việt Nam đang có ít thương hiệu tham gia thị trường này. Riêng Ancarat, công ty chia sẻ vẫn đang nhập bạc từ Singapore, Hong Kong… Công ty đang bán chủ yếu bạc tích luỹ và bạc trang sức (khoảng 10%).

Trong đó, bạc tích lũy theo đánh giá của ông Anh không phải là xu hướng ngắn hạn. Dù giá bạc hiện nay rất khó đoán, song ông đánh giá việc mua bạc về lâu về dài không hề có rủi ro.

Tại Việt Nam, làn sóng đầu tư bạc đã manh nha từ đầu năm 2025, đặc biệt sau khi các thương hiệu lớn tung ra các sản phẩm bạc miếng, thỏi, kg phục vụ mục đích đầu tư.

Những phiên gần đây, giá bạc trong nước biến động mạnh, kích hoạt tâm lý FOMO (sợ bỏ lỡ cơ hội), khiến nhiều nhà đầu tư đổ xô mua vào với kỳ vọng giá tiếp tục tăng. Thị trường bạc đầu tư trong nước chỉ có vài doanh nghiệp lớn chiếm thị phần chính. Do đó, nhà đầu tư được các chuyên gia khuyến nghị nên cẩn trọng trong giao dịch.