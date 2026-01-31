Tổng thống Trump: Mỹ thu hút 18.000 tỷ USD đầu tư trong 1 năm

Tổng thống Mỹ Donald Trump (Ảnh: AFP).

Trong bài viết đăng trên Wall Street Journal, ông Trump tuyên bố các chính sách của ông đã thu hút "những khoản đầu tư khổng lồ vào nước Mỹ, điều mà chưa quốc gia nào từng chứng kiến".

Theo chính cách tính của ông Trump, trong nhiệm kỳ 4 năm, cựu Tổng thống Joe Biden chỉ thu hút được chưa đến 1.000 tỷ USD đầu tư mới vào Mỹ. "Còn trong chưa đầy một năm, chúng tôi đã bảo đảm các cam kết đầu tư trị giá hơn 18.000 tỷ USD, một con số khó có thể hình dung đối với nhiều người”, ông viết.

Theo ông Trump, các chính sách của ông đã tạo ra "phép màu kinh tế của Mỹ, và chúng ta đang nhanh chóng xây dựng nền kinh tế vĩ đại nhất trong lịch sử thế giới, trong khi các quốc gia khác cũng vẫn hoạt động bình thường".

Tổng thống Mỹ nói rằng ông đã tiếp quản "một nền kinh tế bị tàn phá" do các chính sách của ông Biden. Ông chỉ trích chương trình nghị sự năng lượng xanh của chính quyền tiền nhiệm và các chính sách khác đã gây ra “lạm phát đình trệ”, tức là lạm phát cao và tăng trưởng thấp.

Ông nói rằng, sau 1 năm, Mỹ đang có lạm phát thấp và tăng trưởng kinh tế ở mức cao. Theo ông, trong quý III năm 2025, tăng trưởng GDP của Mỹ ở mức 4,4%, và tình trạng đóng cửa chính phủ vào mùa thu năm ngoái.

Trong khi đó, Tổng thống Mỹ nói rằng, lạm phát cơ bản tính theo năm trong 3 tháng gần đây đã giảm xuống chỉ còn 1,4%, thấp hơn các dự đoán trước đó.

Ông cho rằng, thu nhập thực của người lao động đã tăng 1.000 USD, 2.000 USD hoặc thậm chí nhiều hơn trong năm ngoái, tăng nhanh hơn nhiều so với giá tiêu dùng.

Ông nói rằng, sau 1 năm, Mỹ đang có lạm phát thấp và tăng trưởng kinh tế ở mức cao. Ông khẳng định Mỹ là "quốc gia nóng nhất" trên toàn thế giới.