Toàn cảnh lễ đón Chủ tịch Hội đồng châu Âu thăm chính thức Việt Nam

Nhận lời mời của Chủ tịch nước Lương Cường, Chủ tịch Hội đồng châu Âu Antonio Costa có chuyến thăm chính thức Việt Nam từ ngày 28 đến 29/1.

Đội danh dự Quân đội Nhân dân Việt Nam di chuyển vào vị trí chuẩn bị cho lễ đón Chủ tịch Hội đồng châu Âu Antonio Costa.

Đây là chuyến thăm chính thức tới Việt Nam lần thứ hai của một lãnh đạo cấp cao nhất của Liên minh châu Âu (EU), sau chuyến thăm năm 2012 của Chủ tịch Hội đồng châu Âu Herman Van Rompuy.

Đoàn xe tháp tùng Chủ tịch Hội đồng châu Âu tới Phủ Chủ tịch trong sáng nay.

Chuyến thăm Việt Nam của Chủ tịch Hội đồng châu Âu Antonio Costa diễn ra trong bối cảnh quan hệ Việt Nam - EU không ngừng phát triển kể từ khi chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao vào ngày 28/11/1990.

Chủ tịch nước Lương Cường và Chủ tịch Hội đồng châu Âu chụp ảnh chung với các em thiếu nhi Việt Nam tại sân trước Phủ Chủ tịch.

Ông Antonio Costa từng là Thủ tướng Bồ Đào Nha từ năm 2015 đến 2024. Từ tháng 12/2024, ông đảm nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội đồng châu Âu - cơ quan đưa ra định hướng chính trị chung và các ưu tiên của Liên minh châu Âu (EU).

Chủ tịch nước Lương Cường mời Chủ tịch Hội đồng châu Âu duyệt đội danh dự Quân đội nhân dân Việt Nam.

Chủ tịch nước Lương Cường cùng Chủ tịch Hội đồng châu Âu chụp ảnh chung tại sảnh lớn Phủ Chủ tịch.

Ông Antonio Costa cũng là một trong những lãnh đạo cấp cao quốc tế đầu tiên tới thăm Việt Nam sau khi Đại hội lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam vừa thành công rất tốt đẹp.

Chuyến thăm lần này không chỉ mang ý nghĩa xã giao, mà quan trọng hơn, lãnh đạo hai bên sẽ có điều kiện trao đổi sâu về những chương trình hợp tác cụ thể, thiết thực, hướng tới việc nâng tầm quan hệ Việt Nam - EU lên giai đoạn phát triển mới, tương xứng với tiềm năng và nhu cầu phát triển của cả hai bên.

Hiện tại, EU là đối tác thương mại lớn thứ 4, thị trường xuất khẩu lớn thứ 3 và thị trường nhập khẩu lớn thứ 5 của Việt Nam.

Việt Nam là đối tác thương mại lớn thứ 16 của EU và lớn nhất trong ASEAN. Theo thống kê, trong 11 tháng đầu năm 2025, kim ngạch song phương Việt Nam - EU đạt trên 66,8 tỷ USD, tăng 6,6% so với cùng kỳ năm 2024.

EU là đối tác có cam kết mạnh mẽ trong hỗ trợ Việt Nam thực hiện mục tiêu trung hòa carbon vào năm 2050, như đã cam kết tại Hội nghị lần thứ 26 Các bên tham gia Công ước khung của Liên Hợp Quốc về Biến đổi khí hậu (COP26).