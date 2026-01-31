“Chốt" phương án sắp xếp các trường đại học, trường nghề trước 30/6

Mốc 30/6 được Bộ GD&ĐT xác định là thời hạn để các cơ quan, đơn vị hoàn tất giai đoạn “chốt phương án” sắp xếp, tổ chức lại các cơ sở giáo dục đại học, cơ sở giáo dục nghề nghiệp, hoàn thiện hồ sơ và trình cấp có thẩm quyền thẩm định, quyết định theo quy định của pháp luật.

Đây được xem là giai đoạn then chốt, quyết định việc một cơ sở giáo dục sẽ tiếp tục hoạt động theo mô hình nào trong hệ thống sau sắp xếp.

Sinh viên Trường Đại học Công nghệ Kỹ thuật TPHCM (Ảnh: HCMUTE).

Ngày hôm qua (30/1) cũng là thời hạn để các bộ, cơ quan ngang bộ, UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương gửi báo cáo bằng văn bản về Bộ GD&ĐT để tổng hợp phương án sắp xếp, tổ chức lại cơ sở thuộc thẩm quyền quản lý.

Trước đó, Bộ GD&ĐT cũng đã công bố nguyên tắc và tiêu chí sắp xếp. Theo Bộ GD&ĐT, việc sắp xếp lại các cơ sở giáo dục ngoài phù hợp với mục tiêu, chủ trương của Đảng, Chính phủ còn cần tập trung đào tạo nguồn nhân lực phục vụ chức năng quản lý nhà nước, hoạt động nghề nghiệp đặc thù, có tính chuyên biệt, chuyên môn sâu của Bộ, ngành quản lý trực tiếp.

Đảm bảo sau khi sắp xếp, tổ chức lại tổng thể, các cơ sở giáo dục hoạt động đào tạo và nghiên cứu hiệu quả, chất lượng cao hơn, đa ngành, đa lĩnh vực, nguồn lực mạnh và quy mô tuyển sinh lớn.

Đặc biệt, không căn cứ mức độ tự chủ tài chính để tiến hành sắp xếp, tổ chức lại cơ sở giáo dục.

Bộ GD&ĐT đã ban hành hướng dẫn xác định các cơ sở giáo dục thuộc diện phải sắp xếp, tổ chức lại, dựa trên 5 nhóm tiêu chí chính.

Thứ nhất là mức độ đáp ứng điều kiện và đạt chuẩn. Những cơ sở không bảo đảm điều kiện thành lập, ngành đào tạo không đủ điều kiện mở hoặc duy trì, không đạt chuẩn theo quy định của Bộ GD&ĐT sẽ phải xem xét tổ chức lại.

Thứ hai là ngành và lĩnh vực đào tạo. Các cơ sở đào tạo nhiều lĩnh vực nhưng quy mô đào tạo hoặc thành tích nghiên cứu trong từng lĩnh vực quá nhỏ sẽ không còn phù hợp, trừ một số lĩnh vực đặc thù như Quốc phòng - An ninh, Sức khỏe và Nghệ thuật.

Tiêu chí xác định cơ sở thuộc diện phải tiến hành sắp xếp, tổ chức lại dựa trên mức độ đạt chuẩn, ngành và lĩnh vực đào tạo, tính thiết yếu, tính đặc thù (ĐH: Huyên Nguyễn).

Thứ ba là mức độ phục vụ chức năng quản lý nhà nước. Những lĩnh vực đào tạo không gắn với nhiệm vụ quản lý nhà nước hoặc hoạt động nghề nghiệp đặc thù, chuyên môn sâu của bộ, ngành, địa phương quản lý trực tiếp sẽ bị xem xét sắp xếp.

Thứ tư là tính thiết yếu. Nếu lĩnh vực đào tạo không giữ vai trò thiết yếu, không thể thay thế, hoặc không còn nhu cầu xã hội, cơ sở giáo dục khó tránh khỏi việc tổ chức lại.

Thứ năm là tính đặc thù, trong đó Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Bộ Y tế và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch được giao tự rà soát, quyết định phương án sắp xếp đối với các cơ sở đào tạo đặc thù thuộc phạm vi quản lý.

Bộ cũng đưa ra nhiều phương án tổ chức sắp xếp lại, gồm tái cấu trúc cơ sở giáo dục; chuyển giao đơn vị quản lý cho bộ, ngành hoặc địa phương phù hợp; hợp nhất với cơ sở giáo dục khác; giải thể theo quy định của pháp luật.