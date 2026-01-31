Tết trọn vẹn khi được trở về bên cha mẹ

Khi thời gian lặng lẽ trôi và sức khỏe cha mẹ dần đổi khác, sự an tâm về sức khỏe của cha mẹ là điều làm nên một mùa Tết đủ đầy, trọn vẹn với mỗi người con.

Tết - Khi con nhìn thấy những đổi thay âm thầm của sức khỏe cha mẹ

Với nhiều người con, cha mẹ còn khỏe mạnh là món quà lớn dịp Tết vì sức khỏe của cha mẹ không chỉ là khởi đầu cho niềm vui sum họp, mà còn là nền tảng để gia đình bước vào năm mới với sự an tâm và trọn vẹn.

Niềm vui sum vầy dịp Tết là cha mẹ khỏe mạnh (Ảnh: Như Quỳnh).

Nhưng trong niềm vui sum vầy ấy, không ít người con chợt nhận ra thời gian lặng lẽ trôi, sức khỏe của cha mẹ cũng ngày một yếu đi. Những hoạt động như việc dọn dẹp nhà cửa, trang trí ngày Tết hay chuẩn bị mâm cơm truyền thống…, bỗng khiến nhiều người nhận ra bước chân của cha mẹ đã không còn nhanh nhẹn, đôi tay cũng không còn vững vàng như trước.

Chị Phương Nga (32 tuổi, Quảng Ngãi), mỗi dịp Tết trở về nhà, chị thấy việc dọn dẹp cha mẹ từng làm thoăn thoắt thường ngày nay trở nên chậm rãi hơn. “Khu vườn nhỏ sau nhà, trước đây ba tôi vẫn tự tay chăm sóc, nay cần sự san sẻ của cả hai ông bà”, chị Nga nói.

Anh Hải Đăng (36 tuổi, TPHCM) cho biết những bữa cơm sum vầy ngày Tết vẫn luôn là khoảnh khắc anh trân trọng nhất. Chỉ là, anh để ý ba mẹ ăn ít hơn trước, khẩu vị cũng thay đổi theo thời gian. “Có những món trước đây ba mẹ rất thích, giờ chỉ gắp được vài đũa rồi ngưng. Nhìn vậy mình cũng để ý và quan tâm nhiều hơn đến việc ăn uống hằng ngày của ba mẹ”, anh nói.

Sự thay đổi này không chỉ là dấu vết của thời gian, mà do quá trình lão hóa tự nhiên ở người lớn tuổi. Theo nghiên cứu khoa học, sau 40 tuổi, cơ thể có thể mất đến khoảng 8% khối cơ mỗi 10 năm và suy giảm khoảng 40% một số loại tế bào miễn dịch, gây ảnh hưởng đến sức khỏe và giảm chất lượng cuộc sống.

Quan tâm cha mẹ từ điều bình dị thường ngày

Những đổi thay trong sức khỏe cha mẹ khiến nhiều người con chủ động quan tâm chăm sóc cha mẹ nhiều hơn, không chỉ trong những dịp đặc biệt, khi cha mẹ ốm đau mà còn bắt đầu từ những quan tâm hàng ngày từ bữa cơm, chế độ dinh dưỡng, vận động đến thói quen sinh hoạt.

Những đổi thay trong sức khỏe cha mẹ khiến nhiều người con chủ động quan tâm chăm sóc cha mẹ nhiều hơn (Ảnh: Như Quỳnh).

Chị Phương Nga cho biết, chăm sóc cha mẹ không chỉ là chăm chút bữa cơm khi về nhà dịp Tết, mà còn là dành thời gian tìm hiểu kỹ hơn nhu cầu dinh dưỡng của người lớn tuổi. Chị đặc biệt quan tâm đến những giải pháp dinh dưỡng đầy đủ và cân đối, có các dưỡng chất hỗ trợ sức khỏe khối cơ, giúp cha mẹ duy trì sự dẻo dai trong sinh hoạt hằng ngày.

Với anh Hải Đăng, khi tìm hiểu kỹ về sức khỏe người lớn tuổi, anh nhận ra càng lớn tuổi, khả năng hấp thu dinh dưỡng của cha mẹ có thể giảm dần. Vì vậy, bên cạnh việc thường xuyên thay đổi thực đơn để bữa ăn thêm phong phú, vợ chồng anh lựa chọn bổ sung các giải pháp dinh dưỡng khoa học, tiện lợi và dễ sử dụng cho cha mẹ.

Đồng hành cùng những người con trên hành trình chăm sóc cha mẹ, Ensure Gold là món quà chúc sức khỏe được nhiều gia đình chọn lựa dành cho cha mẹ trong những dịp Tết, với mong ước cha mẹ năm mới khởi sắc cùng với một nền tảng sức khỏe thật vững chắc. Đây là thực phẩm dinh dưỡng y học đến từ Abbott, có công thức dinh dưỡng đầy đủ và cân đối, chứa HMB giúp tăng cường sức khỏe khối cơ và YBG giúp tăng cường hệ miễn dịch.

Lời chúc sức khỏe là điều đầu tiên mỗi người con gửi đến cha mẹ (Ảnh: Như Quỳnh).

Với con cái, Tết trọn vẹn là khi về nhà thấy cha mẹ vẫn khỏe mạnh, cả gia đình quây quần bên nhau. Khi cha mẹ có một nền tảng sức khỏe vững vàng, năm mới cũng vì thế mà thêm khởi sắc. Bởi hơn tất cả, cha mẹ khỏe mạnh chính là nguồn động viên, tiếp thêm sức mạnh và hy vọng cho cả gia đình trên hành trình phía trước.