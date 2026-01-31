Quảng Ngãi đề nghị hỗ trợ 106 tỷ đồng khắc phục dịch bệnh gia súc, gia cầm

Ngày 31/1, UBND tỉnh Quảng Ngãi có văn bản gửi Bộ Tài chính đề nghị xem xét, trình cấp có thẩm quyền hỗ trợ hơn 106 tỷ đồng để khắc phục thiệt hại do dịch bệnh động vật trên cạn trong năm 2025.

Năm 2025, dịch bệnh diễn biến phức tạp gây thiệt hại cho đàn lợn, gia cầm của người dân. Có 92.000 con lợn, hơn 25.000 con gia cầm mắc dịch bệnh bị chết, buộc phải tiêu hủy. Dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm chủ yếu gây thiệt hại lớn cho người dân khu vực phía Đông của tỉnh.

Có 92.000 con lợn của người dân tỉnh Quảng Ngãi mắc dịch tả buộc phải tiêu hủy (Ảnh: Quốc Triều).

Kinh phí chi cho công tác phòng chống dịch, hỗ trợ cho người chăn nuôi trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi gần 213 tỷ đồng. Theo quy định hiện hành, ngân sách Trung ương hỗ trợ 50% kinh phí chi cho công tác này.

Theo UBND tỉnh Quảng Ngãi, việc sớm được bố trí nguồn kinh phí hỗ trợ có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, giúp người chăn nuôi khắc phục hậu quả sau dịch bệnh, từng bước khôi phục sản xuất, ổn định đời sống, đồng thời giảm áp lực cho ngân sách địa phương.

Cuối năm 2025, một số xã, phường của tỉnh Quảng Ngãi sử dụng nguồn ngân sách dự phòng để chi trả hỗ trợ cho người dân có gia súc, gia cầm thiệt hại do dịch bệnh. Những địa phương này có tổng kinh phí hỗ trợ từ 2 đến 4 tỷ đồng nên có thể cân đối ngân sách để thực hiện.

Tuy nhiên, nhiều xã, phường vẫn chưa chi trả tiền hỗ trợ cho người dân. Nguyên nhân do nguồn kinh phí dự phòng của địa phương ít, trong khi tổng kinh phí hỗ trợ lớn, có địa phương cần hàng chục tỷ đồng để chi trả. Những địa phương này đang chờ nguồn kinh phí hỗ trợ từ tỉnh, Trung ương để có thể chi trả cho người dân.