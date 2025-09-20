Những gam màu xanh - đen trên dòng sông Tô Lịch

Kể từ cuối tháng 8 đến nay, nhiều đoạn sông Tô Lịch như được "hồi sinh" với làn nước trong xanh, không còn mùi hôi thối.

Từ ngày 9/9, đường ống dẫn nước từ hồ Tây vào làm sạch sông Tô Lịch đã được hoàn thiện và đưa vào sử dụng. Đây là một trong những nguồn nước bổ cập nhằm "hồi sinh" dòng sông này.

Theo quan sát của phóng viên Dân trí, có thể dễ dàng nhận thấy mực nước sông Tô Lịch hiện tại đã cao hơn rất nhiều so với cùng kỳ mọi năm. Trong ảnh là dòng nước sông Tô Lịch (đoạn chạy dọc phố Quan Hoa) xanh trong, không còn mùi hôi thối.

Gần 20 ngày qua, sông Tô Lịch đoạn qua khu vực ngã tư Cầu Giấy - Láng luôn xanh ngắt.

Sáng 20/9, công nhân vớt rác trên sông Tô Lịch với làn nước trong xanh.

"Đến nay mùi hôi thối đã giảm rõ rệt, vào sáng sớm và buổi chiều chúng tôi có thể đi tập thể dục dọc 2 bên bờ sông. Mọi năm vào thời điểm sau mỗi lần mưa xuống, nắng lên, mùi hôi thối bốc lên rất khủng khiếp nhưng năm nay đã dần biến mất", anh Đinh Văn Khánh (29 tuổi, sống tại 852 đường Láng) chia sẻ.

Đi dọc sông Tô Lịch đoạn từ ngã tư Cầu Giấy - Láng đến đầu đường Hoàng Quốc Việt không khó để bắt gặp những đàn cá rô phi, cá sộp,... bơi tung tăng.

Dòng nước trong xanh chảy trên sông Tô Lịch là điều mong ước của đông đảo người dân sống dọc hai bên bờ sông suốt nhiều năm qua.

Tuy nhiên, đoạn sông Tô Lịch từ khu phố Giáp Nhất đến Thượng Đình vẫn một màu đen ngòm, nổi váng. Đoạn chảy qua khu vực chợ tạm ở đầu phố Cầu Mới mặt nước nổi nhiều rác.

Mặc dù màu nước sông chưa xanh trong như kỳ vọng nhưng mùi hôi thối đã giảm rõ rệt.

Mặt sông đoạn gần ga Láng có nhiều rác thải, đây là khu vực đông dân cư và nằm cạnh chợ tạm nên nhiều người dân thiếu ý thức đã vứt rác thẳng xuống sông.

Sông Tô Lịch gắn bó mật thiết với sự hình thành và phát triển của Thăng Long xưa và Hà Nội nay. Song trong nhiều năm qua, dòng sông này lại là một “điểm đen” về ô nhiễm với "đặc sản" là dòng nước đen đặc, bốc mùi hôi thối quanh năm.

Nay khi dòng sông đang dần được "hồi sinh", người dân thủ đô vô cùng phấn khởi.

Sông Tô Lịch đoạn chảy qua khu vực chùa Bằng, phường Hoàng Liệt, Hà Nội.

Từ ngày 15/8 đến nay, toàn bộ 245 cửa xả dọc sông Tô Lịch đã được thu gom, trong đó 63 cửa đã đóng và trả lại mặt bằng. Cùng lúc Nhà máy Yên Xá nâng công suất lên khoảng 200.000 m3/ngày đêm, đủ khả năng tiếp nhận và xử lý toàn bộ nước thải chảy vào sông.

Ngày 20/9, các bên liên quan đã đưa nước từ Nhà máy xử lý nước thải Yên Xá (phường Thanh Liệt, Hà Nội) vào sông Tô Lịch. Đây là nguồn nước thứ 2 được bổ cập vào sông Tô Lịch để "hồi sinh" dòng sông này.

Theo ghi nhận của phóng viên, đập dâng Thanh Liệt trên sông Tô Lịch đã cơ bản hoàn thiện. Các công nhân đang hoàn thiện hệ thống bờ kè dọc 2 bên sông nằm cạnh đập dâng Thanh Liệt.

Đập dâng Thanh Liệt nằm trong chuỗi 3 đập dâng được triển khai trên sông Tô Lịch, nhằm tăng cường khả năng dẫn nước và hỗ trợ làm sạch dòng chảy.

Đập dâng trên sông Tô Lịch đóng vai trò như một cửa điều hòa dòng chảy, giúp giữ và điều chỉnh mực nước, đặc biệt trong mùa khô. Việc duy trì dòng chảy và lưu lượng nước ổn định góp phần cải thiện chất lượng nước, giảm ô nhiễm và phục hồi môi trường sông.

Đập dâng hoạt động tương tự như đập tràn hoặc cống điều tiết, cho phép kiểm soát mực nước theo nhu cầu vận hành. Kết cấu đập cho phép linh hoạt trong việc điều chỉnh dòng chảy, giúp giữ nước khi cần và xả nước khi dư thừa.

Đập dâng Thanh Liệt được thiết kế gồm hai lớp đập liên hoàn, kết hợp với điểm nhấn kiến trúc là đài quan sát nổi bật. Đài quan sát này được nâng đỡ bởi một trụ bê tông lớn đặt chính giữa lòng đập, phục vụ việc theo dõi, giám sát dòng chảy và mực nước trên sông Tô Lịch.

Hình dáng của sông Tô Lịch tại Hà Nội (Ảnh: Google Maps).