Thêm nguồn nước thứ 2 giúp "hồi sinh" sông Tô Lịch

Sáng 20/9, các bên liên quan đã đưa nước từ Nhà máy xử lý nước thải Yên Xá (phường Thanh Liệt, Hà Nội) vào sông Tô Lịch. Cùng lúc này, dọc hai bên bờ sông, các công nhân vẫn đang thi công, chỉnh trang bờ kè, dọn dẹp rác thải.

Nhà máy xử lý nước thải Yên Xá đã nâng công suất lên khoảng 200.000 m3/ngày đêm, đủ khả năng tiếp nhận và xử lý toàn bộ nước thải chảy vào sông.

Nguồn nước đã qua xử lý tại Nhà máy Yên Xá được bổ sung trực tiếp vào sông Tô Lịch giúp duy trì mực nước ổn định ở mức khoảng 3,5m, tạo dòng chảy thông suốt, hạn chế bùn lắng và ngăn ngừa tái ô nhiễm, hướng tới mục tiêu khôi phục hình ảnh một dòng sông xanh - sạch - sống động giữa lòng Hà Nội.

Thêm nguồn nước được bổ sung vào sông Tô Lịch ngày 20/9 (Ảnh: Nguyễn Hải).

Trước đó ngày 9/9, đường ống dẫn nước từ hồ Tây vào làm sạch sông Tô Lịch đã được hoàn thiện và đưa vào sử dụng.

Đại diện Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật và nông nghiệp Hà Nội (Ban Nông nghiệp) cho biết, hệ thống bổ cập này gồm 2 đường ống HDPE song song, đường kính D1200.

Tuyến ống được thiết kế để vận hành thường xuyên theo chu kỳ, bảo đảm nước hồ Tây chảy thẳng vào sông Tô Lịch, không bị hòa lẫn với nước thải kênh TE3. Đồng thời, trong trường hợp hạ mực nước hồ Tây, nước thải vẫn sẽ được dẫn về Nhà máy xử lý nước thải Yên Xá để xử lý.

Sau khi được bổ cập, dòng nước từ hồ Tây tạo nên sự thay đổi rõ rệt màu xanh trong khác hẳn tình trạng nước đen, ô nhiễm trước đây.

Nguồn nước sau khi xử lý từ Nhà máy xử lý nước thải Yên Xá được bổ cập vào sông Tô Lịch (Ảnh: Nguyễn Hải).

Từ ngày 15/8 đến nay, toàn bộ 245 cửa xả dọc sông Tô Lịch đã được thu gom, trong đó 63 cửa đã đóng và trả lại mặt bằng.

UBND TP Hà Nội cũng dự kiến khởi công dự án đầu tư xây dựng công viên hai bên sông Tô Lịch vào dịp kỷ niệm 71 năm Ngày Giải phóng thủ đô 10/10.