Hình ảnh sông Tô Lịch đón dòng nước trong xanh mới từ hồ Tây

Sáng nay (9/9), Hà Nội bắt đầu bơm nước từ hồ Tây vào sông Tô Lịch bằng hệ thống ống chuyên dụng.

Trước khi vận hành, lực lượng thi công mở nắp ống để kiểm tra và điều tiết dòng chảy, đảm bảo việc bổ cập diễn ra đúng kế hoạch.

Nước từ hồ Tây được dẫn qua hai ống HDPE song song, đường kính D1200 (1,2m), dài khoảng 1,5km, bắt đầu chảy vào sông Tô Lịch (đoạn đầu đường Hoàng Quốc Việt), đánh dấu bước đầu của quá trình cải tạo dòng sông sau nhiều năm ô nhiễm.

Hai ống HDPE song song, được lắp đặt nhằm tách riêng dòng nước từ Hồ Tây, không để hòa lẫn với nước thải trong kênh TE3. Phần nước thải vẫn tiếp tục được chuyển về Nhà máy xử lý nước thải Yên Xá để xử lý triệt để.

Nước từ hồ Tây chảy vào sông Tô Lịch có màu xanh trong, tạo sự khác biệt rõ rệt so với tình trạng nước đen ô nhiễm trước đó.

Một đoạn sông Tô Lịch từ cầu Dịch Vọng đến đường Cầu Giấy bắt đầu xuất hiện màu nước xanh hơn, mùi hôi cũng bớt nồng nặc so với trước khi bổ cập nước từ hồ Tây.

Tính từ ngày 15/8, toàn bộ 245 cửa xả dọc sông Tô Lịch đã được thu gom, trong đó 63 cửa đã được đóng và trả lại mặt bằng. Cùng thời điểm, Nhà máy xử lý nước thải Yên Xá nâng công suất lên khoảng 200.000m3/ngày đêm, đủ khả năng tiếp nhận và xử lý toàn bộ lượng nước thải chảy vào sông.

Theo kế hoạch, trước ngày 20/9, nguồn nước đã qua xử lý tại Nhà máy Yên Xá sẽ được bổ sung trực tiếp vào sông Tô Lịch. Việc cấp nước này nhằm duy trì mực nước ổn định cao khoảng 3,5m, giúp dòng chảy thông suốt, hạn chế tình trạng bùn lắng và tái ô nhiễm.

Khi vận hành đồng bộ với hệ thống thu gom, xử lý nước thải và nguồn bổ cập từ hồ Tây, sông Tô Lịch không chỉ có dòng nước trong hơn mà còn từng bước khôi phục vai trò cảnh quan và cải thiện môi trường sống cho khu vực dọc hai bên bờ.

Ông Nguyễn Minh Tuấn (51 tuổi, phường Nghĩa Đô) nhớ lại, sông Tô Lịch trước kia là nơi gắn bó với sinh hoạt của người dân, nhiều người thường ra ngồi hóng mát, trò chuyện bên bờ. Tuy nhiên, khoảng hai thập kỷ trở lại đây, dòng sông ô nhiễm nặng, mùi hôi khiến không ai muốn lại gần. Ông bày tỏ mong muốn các biện pháp cải tạo và bổ cập nước sẽ giúp sông dần trong sạch, để người dân có thể trở lại gắn bó với không gian ven sông.

Trong thời gian tới, đập dâng Thanh Liệt tại khu vực cầu Quang được kỳ vọng sẽ phát huy hiệu quả tối đa khi kết hợp với hệ thống thu gom, xử lý nước thải và nguồn bổ cập nước sạch. Không chỉ duy trì dòng chảy ổn định, công trình còn góp phần xây dựng hình ảnh mới cho sông Tô Lịch.

Sông Tô Lịch dài khoảng 14km, bắt đầu từ phường Nghĩa Đô chảy về phía Nam thành phố và ra sông Nhuệ đoạn xã Hữu Hòa (cũ) (Ảnh: Google maps)