Động thái của Hà Nội về việc làm công viên hai bên sông Tô Lịch

Ngày 16/9, Văn phòng UBND TP Hà Nội ban hành công văn thông báo ý kiến chỉ đạo của ông Nguyễn Trọng Đông, Phó Chủ tịch UBND thành phố về việc chỉnh trang đảm bảo mỹ quan hai bên sông Tô Lịch.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật và nông nghiệp thành phố (Ban nông nghiệp) được giao chỉ đạo nhà thầu, đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ hoàn trả các hạng mục kè bờ sông, hè phố, lan can… đảm bảo chất lượng, mỹ thuật.

Ông Đông cũng giao Ban nông nghiệp phối hợp với Sở Xây dựng nghiên cứu có giải pháp hoàn chỉnh các cửa xả, họng xả hai bên sông, đoạn từ đường Hoàng Quốc Việt đến Ngã Tư Sở và ống dẫn nước từ hồ Tây bổ cập cho sông Tô Lịch.

Các giải pháp hoàn chỉnh đảm bảo mỹ quan đô thị như đặt chậu cây xanh, trồng cây khóm, cây bụi che chắn vị trí các cửa xả, đường ống dẫn nước…, theo yêu cầu của lãnh đạo Hà Nội.

Sông Tô Lịch chảy qua nhiều phường của Hà Nội (Ảnh: Hữu Nghị).

Lãnh đạo Hà Nội yêu cầu các phường Tây Hồ, Ngọc Hà, Cầu Giấy, Nghĩa Đô, Láng, Giảng Võ, Yên Hòa, Thanh Xuân, Đống Đa tập trung chỉ đạo công tác vệ sinh môi trường hai bên sông.

Đồng thời, các phường cũng được giao phối hợp với Ban nông nghiệp và Sở Xây dựng rà soát, chỉnh trang hè phố, lan can, cây xanh, bồn hoa… hai bên sông đảm bảo mỹ quan đô thị.

Theo dự kiến, tại kỳ họp thứ 26 diễn ra vào ngày 23/9, HĐND TP Hà Nội sẽ xem xét phê duyệt chủ trương đầu tư một số dự án, trong đó có dự án đầu tư xây dựng công viên tuyến hai bên sông Tô Lịch.

UBND TP Hà Nội cũng dự kiến khởi công dự án đầu tư xây dựng công viên tuyến hai bên sông Tô Lịch vào dịp kỷ niệm 71 năm Ngày Giải phóng thủ đô (10/10/1954-10/10/2025).

Những ngày này, các công nhân đang hoàn thiện những bước kỹ thuật cuối của hạng mục dẫn nước sau xử lý từ nhà máy xử lý nước thải Yên Xá để bổ cập cho sông Tô Lịch.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật và nông nghiệp Hà Nội (Ban nông nghiệp) dự kiến trước ngày 20/9 sẽ bổ cập nước sau xử lý của nhà máy xử lý nước thải Yên Xá về sông Tô Lịch với lưu lượng khoảng 200.000m3/ngày đêm.

Theo ông Trương Quốc Bảo, Trưởng Ban Quản lý dự án xử lý nước thải Yên Xá, trước đó Ban đã hoàn thành thu gom toàn bộ 245 cửa xả trên sông Tô Lịch về nhà máy xử lý nước thải Yên Xá để xử lý.

Nhà máy xử lý nước thải Yên Xá đã tăng công suất xử lý theo quy trình và đang xử lý ở công suất khoảng 200.000m3/ngày đêm, đảm bảo xử lý toàn bộ nước thải dọc sông Tô Lịch.

Hà Nội chú trọng việc chỉnh trang hai bên bờ sông Tô Lịch (Ảnh: Thành Đông).

Đại diện Ban quản lý hồ Tây cũng cho biết dự án thí điểm bãi lọc trồng cây ngập nước lấy nước từ nhà máy xử lý nước thải hồ Tây để bổ cập nước cho hồ Tây cũng đã cơ bản hoàn thành.

Những ngày qua, sông Tô Lịch đang được bổ cập nước từ hồ Tây theo tuyến ống riêng. Đập dâng ở khu vực cầu Quang cũng đã hoạt động để giữ mực nước sông. Nước sông Tô Lịch cơ bản đã xanh hơn, bớt mùi hôi thối.

"Cùng với nguồn nước từ hồ Tây, nước đã qua xử lý từ Yên Xá sẽ tạo dòng chảy trên sông Tô Lịch với lưu lượng khoảng 200.000m3/ngày đêm. Khi đó, sông Tô Lịch sẽ duy trì mực nước ổn định 3,5m", ông Bảo thông tin.

Sông Tô Lịch dài hơn 13km, được mệnh danh là "dòng sông đen". Những năm qua Hà Nội triển khai nhiều dự án khắc phục ô nhiễm sông Tô Lịch nhưng không hiệu quả.