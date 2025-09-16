Trong tuần này Hà Nội bổ cập thêm một nguồn nước để "hồi sinh" sông Tô Lịch

Ngày 16/9, các công nhân đang hoàn thiện những bước kỹ thuật cuối của hạng mục dẫn nước sau xử lý từ nhà máy xử lý nước thải Yên Xá để bổ cập cho sông Tô Lịch.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật và nông nghiệp Hà Nội (Ban nông nghiệp) dự kiến trước ngày 20/9 sẽ bổ cập nước sau xử lý của nhà máy xử lý nước thải Yên Xá về sông Tô Lịch với lưu lượng khoảng 200.000m3/ngày đêm.

Theo ông Trương Quốc Bảo, Trưởng Ban Quản lý dự án xử lý nước thải Yên Xá, trước đó Ban đã hoàn thành thu gom toàn bộ 245 cửa xả trên sông Tô Lịch về nhà máy xử lý nước thải Yên Xá để xử lý.

Nhà máy xử lý nước thải Yên Xá đã tăng công suất xử lý theo quy trình và đang xử lý ở công suất khoảng 200.000m3/ngày đêm, đảm bảo xử lý toàn bộ nước thải dọc sông Tô Lịch.

Sông Tô Lịch được bổ cập nước từ hồ Tây và nước sau xử lý từ nhà máy xử lý nước thải Yên Xá trước ngày 20/9 (Ảnh: Bạch Huy Thanh).

Đại diện Ban quản lý hồ Tây cũng cho biết dự án thí điểm bãi lọc trồng cây ngập nước lấy nước từ nhà máy xử lý nước thải hồ Tây để bổ cập nước cho hồ Tây cũng đã cơ bản hoàn thành.

Những ngày qua, sông Tô Lịch đang được bổ cập nước từ hồ Tây theo tuyến ống riêng. Đập dâng ở khu vực cầu Quang cũng đã hoạt động để giữ mực nước sông. Nước sông Tô Lịch cơ bản đã xanh hơn, bớt mùi hôi thối.

"Cùng với nguồn nước từ hồ Tây, nước đã qua xử lý từ Yên Xá sẽ tạo dòng chảy trên sông Tô Lịch với lưu lượng khoảng 200.000m3/ngày đêm. Khi đó, sông Tô Lịch sẽ duy trì mực nước ổn định 3,5m", ông Bảo thông tin.

UBND TP Hà Nội cũng dự kiến khởi công dự án đầu tư xây dựng công viên hai bên sông Tô Lịch nhân dịp kỷ niệm 71 năm Ngày Giải phóng thủ đô (10/10/1954-10/10/2025).

Sông Tô Lịch dài hơn 13km, được mệnh danh là "dòng sông đen". Những năm qua Hà Nội triển khai nhiều dự án khắc phục ô nhiễm sông Tô Lịch nhưng không hiệu quả.