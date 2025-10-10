Những chuyến hàng yêu thương từ TPHCM ngược ra vùng lũ miền Bắc

Chỉ trong ngày đầu tiên kêu gọi, điểm tập kết tại số 23/54 đường Nguyễn Hữu Tiến, phường Tây Thạnh, TPHCM đã tiếp nhận hàng chục tấn nhu yếu phẩm, sẵn sàng cho chuyến hàng đầu tiên đến với người dân các tỉnh miền Bắc đang oằn mình chống chọi với lũ lụt.

Người dân TPHCM tất bật vận chuyển hàng hóa hỗ trợ vùng lũ miền Bắc (Video: Cao Bách).

"Chúng tôi tình cờ thấy bài kêu gọi của một người chị. Ban đầu chỉ có một chiếc bàn nhỏ, một tấm bảng viết tay và rất ít nhu yếu phẩm. Chúng tôi đã quyết định góp thêm quà và vẽ một tấm bảng để mọi người cùng đồng hành", chị Nguyễn Phượng nói.

Trong số các mặt hàng được quyên góp, thuốc men, áo mưa và đèn pin là những vật phẩm thiết yếu, đặc biệt quan trọng khi nhiều khu vực vùng lũ vẫn bị chia cắt và mất điện.

Những loại thuốc cơ bản được phân loại và đóng gói cẩn thận vào từng túi nhỏ, sẵn sàng đến tay người dân.

Bên cạnh đó, quần áo, tã và băng vệ sinh cũng là những vật phẩm không thể thiếu trong điều kiện thiếu nước sạch và điện ở vùng bão lũ.

Nhiều người dân ở xa đã sử dụng dịch vụ giao hàng để gửi đồ quyên góp. Điểm tập kết đã tiếp nhận nhiều chuyến hàng từ các dịch vụ này.

Anh Trọng (TPHCM) tự mình mang đồ đến quyên góp, chia sẻ: "Tôi làm việc gần đây, sau khi thấy bài kêu gọi, tôi đã tranh thủ mang đồ đến và đặt thêm dịch vụ giao hàng".

Từng thùng mì, sữa, chai nước... được gửi đi, mang theo tấm lòng ấm áp của người dân TPHCM về với vùng lũ miền Bắc.

Người dân không chỉ mang đồ đến quyên góp mà còn sẵn lòng hỗ trợ nhóm tình nguyện vận chuyển hàng hóa vào nhà chứa. Ai cũng mong muốn góp một phần nhỏ để xoa dịu nỗi đau của người dân vùng bão lũ.

Về đêm, lượng người đến quyên góp càng đông. Với sự hỗ trợ của hàng xóm, các tình nguyện viên đã phải chuyển đồ sang các nhà xung quanh để chứa.

Thế Kiệt (17 tuổi, TPHCM) nhanh chóng có mặt tại điểm tập kết sau giờ học. "Em từng tham gia hỗ trợ các đoàn quyên góp nhu yếu phẩm cho người dân chịu ảnh hưởng của bão Yagi. Hôm nay, khi thấy anh chị kêu gọi tình nguyện viên, em sẵn sàng đến ngay", Kiệt nói.

Một em nhỏ cũng tham gia mang các nhu yếu phẩm đến điểm tập kết hỗ trợ người dân vùng lũ.

Nước sạch trở thành thứ vô cùng quý giá ở vùng bão lũ. Trong đêm 9/10, chuyến bay chở nhu yếu phẩm đầu tiên sẽ khởi hành đến Thái Nguyên, nơi đang chịu thiệt hại nặng nề sau trận lũ lịch sử.

Nhờ sự chung tay của cộng đồng, chỉ sau 17 tiếng, điểm quyên góp đã nhận được hơn 20 tấn nhu yếu phẩm. Hôm nay, điểm tập kết tại 23/54 Nguyễn Hữu Tiến, phường Tây Thạnh sẽ tiếp tục nhận hàng cứu trợ đến 22h.

Thực hiện: Nhi Phương