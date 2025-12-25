Những "bóng hồng" trong đêm Giáng sinh ở TPHCM

Tối 24/12, không khí Giáng sinh đã tràn ngập khắp các tuyến phố trung tâm TPHCM. Giữa ánh đèn lung linh và sắc màu lễ hội, hình ảnh những "bóng hồng" duyên dáng xuống phố đã góp phần tạo nên một bức tranh Giáng sinh sống động, trẻ trung và đầy sức sống cho thành phố.

Tại khu vực Nhà thờ Đức Bà (phường Sài Gòn), từ sớm, đông đảo bạn nữ đã có mặt để chụp ảnh, dạo chơi và tận hưởng không khí Noel. Phương Hồng (phường Hoà Hưng) chia sẻ: "Tôi đã đi ngang đây nhiều lần nhưng hôm nay mới có cơ hội cùng bạn đến đây check-in nhân đêm Giáng sinh".

Những nụ cười rạng rỡ, sắc màu trang phục nổi bật hòa cùng không khí lễ hội đã góp phần tạo nên một TPHCM năng động, trẻ trung trong đêm Giáng sinh.

Tuyết Vân cho biết: "Giáng sinh không chỉ là dịp vui chơi mà còn là thời điểm để làm mới hình ảnh bản thân. Tôi đến từ sớm để lưu giữ những khoảnh khắc đẹp bên bạn bè".

Giáng sinh không chỉ là dịp lễ của cộng đồng Công giáo mà còn là thời điểm để gia đình, bạn bè quây quần, tận hưởng không khí lễ hội và khép lại một năm với nhiều kỳ vọng mới.

Tại phố Tây Bùi Viện (phường Bến Thành) mang một màu sắc hoàn toàn khác. Không khí Giáng sinh nơi đây sôi động, náo nhiệt với âm nhạc, ánh đèn và dòng người tấp nập.

Những cô gái trẻ tự tin dạo bước, hòa mình vào không gian lễ hội mang đậm hơi thở quốc tế, góp phần làm nổi bật nét phóng khoáng, hiện đại của TPHCM trong mùa Noel.

Du khách nước ngoài cũng hào hứng hòa mình vào không khí Giáng sinh sôi động tại phố Tây Bùi Viện.

Thời tiết tại TPHCM tối 24/12 mát mẻ, thuận lợi cho người dân vui chơi, tận hưởng không khí ngày lễ Noel.

Hơn 1h sáng, phố phường vẫn rực rỡ ánh đèn, ghi dấu những khoảnh khắc đáng nhớ của mùa Giáng sinh.

Với không gian trẻ trung, năng động và nhiều hoạt động giải trí hấp dẫn, TPHCM tiếp tục khẳng định là điểm đến lý tưởng trong các dịp lễ, Tết.