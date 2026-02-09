Nghiền nát 6.500 bao thuốc lá nhập lậu ở Đà Nẵng

Ngày 9/2, Thi hành án dân sự thành phố Đà Nẵng thông tin, Phòng Thi hành án dân sự khu vực 4 đã tổ chức tiêu hủy 6.500 bao thuốc lá nhập lậu theo đúng quy định pháp luật.

Việc tiêu hủy được thực hiện theo quyết định thi hành án dân sự ngày 30/12/2025 và quyết định thành lập hội đồng tiêu hủy vật chứng ngày 30/1 của Thi hành án dân sự thành phố Đà Nẵng.

Lô tang vật là thuốc lá nhập lậu được tiêu hủy theo quy định (Ảnh: Thùy Phúc).

Số vật chứng bị tiêu hủy là 6.500 bao thuốc lá điếu các loại, có nguồn gốc nhập lậu, không đủ điều kiện lưu thông trên thị trường, được thu giữ trong quá trình xử lý vi phạm.

Toàn bộ số thuốc lá được tiêu hủy bằng phương pháp cơ học, sử dụng xe ép rác, máy ủi chuyên dụng nghiền nát, sau đó chôn lấp và xử lý cùng chất thải rắn sinh hoạt, bảo đảm không thể tái sử dụng, không gây ô nhiễm môi trường.

Số thuốc lá được tiêu hủy tại bãi rác (Ảnh: Thùy Phúc).

Quá trình tiêu hủy diễn ra công khai, có sự giám sát của Hội đồng tiêu hủy vật chứng cùng đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Đà Nẵng, Phòng Kinh tế - Hạ tầng và Đô thị phường Hòa Khánh, các cơ quan chuyên môn khác.