Rét hại, rét đậm ở miền Bắc kéo dài đến ngày nào?

Sáng 9/2, lãnh đạo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết đêm qua và sáng nay, do ảnh hưởng của không khí lạnh, miền Bắc có mưa, nhiệt độ thấp nhất vùng núi phổ biến 6-9 độ C, một số nơi có nhiệt độ thấp hơn như Mẫu Sơn (Lạng Sơn) 3,5 độ C; vùng đồng bằng 10-12 độ C.

Dự báo trong hôm nay, miền Bắc có mưa, nhiệt độ cao nhất trong ngày 12-15 độ C, nhiệt độ thấp nhất đêm 10-13 độ C. Ngày 10/2 (23 tháng Chạp), miền Bắc mưa giảm, nhiệt độ tăng dần, rét đậm, rét hại chấm dứt.

Theo lãnh đạo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, khoảng thời gian từ ngày 11 (24 tháng Chạp) đến ngày 18/2 (mùng 2 Tết), Bắc Bộ thời tiết tốt, đêm và sáng mây nhiều, có sương mù, lất phất mưa xuân, trưa và chiều tạnh ráo, nhiệt độ 22-24 độ C.

Miền Bắc hai ngày tới tiếp tục rét đậm (Ảnh: Hải Long).

Cơ quan khí tượng cho biết khoảng ngày 21-22/2 (mùng 5-6 Tết), một đợt không khí lạnh ảnh hưởng đến nước ta, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa rải rác, nhiều nơi trời chuyển rét.

Cơ quan khí tượng nhận định, khu vực Trung Bộ hôm nay và ngày mai tiếp tục chịu ảnh hưởng của không khí lạnh cường độ mạnh nên Bắc và Trung Trung Bộ có mưa, trời lạnh. Từ ngày 11/2, không khí lạnh suy yếu, miền Trung mưa giảm dần, nhiệt độ tăng dần.

Dự báo khu vực Nam Bộ và cao nguyên Trung Bộ từ nay đến hết Tết ít mưa, trời nắng.