Giáng sinh len lỏi khắp nơi tại TPHCM

Những ngày cuối tháng 12, không khí Giáng sinh đã tràn ngập khắp TPHCM, từ những nhà thờ lớn uy nghi đến các xóm đạo lâu đời và cả những con hẻm nhỏ bình dị. Đặc biệt, tại xóm đạo trên đường Phạm Thế Hiển (quận 8 cũ), một mùa Noel ấm áp và gần gũi đang hiện hữu.

Khi màn đêm buông xuống, những con hẻm vốn yên ả bỗng trở nên rực rỡ bởi ánh đèn sao, dây kim tuyến lấp lánh và các tiểu cảnh hang đá được người dân tự tay trang trí trước mỗi ngôi nhà. Không gian tuy không quá hoành tráng nhưng đủ để mang đến cảm giác bình yên, ấm áp giữa lòng đô thị đông đúc.

Bà Nguyễn Thị Thu chia sẻ: "Nhà nhỏ, hẻm cũng nhỏ nên tụi tôi trang trí vừa phải thôi, chủ yếu để có không khí Noel cho con cháu vui. Mỗi năm làm một chút".

Tại xóm đạo Gò Vấp cũ, nhiều tuyến hẻm được người dân trang trí đồng bộ, tạo nên những "con đường ánh sáng" lung linh, thu hút không ít người trẻ đến tham quan và chụp ảnh. Trẻ em háo hức dạo chơi, người lớn thong thả trò chuyện, tạo nên khung cảnh Noel gần gũi, đời thường.

Anh Huy bày tỏ: "Không cần đi đâu xa, chỉ cần đi vài con hẻm là đã thấy Noel rồi. Tôi thích không khí này vì nó thân quen, không quá ồn ào".

Tại Nhà thờ Bình Thái, khuôn viên được trang hoàng trang trọng với ánh sáng vàng ấm, cây thông lớn và hang đá được chăm chút tỉ mỉ. Dòng người đổ về đây mỗi lúc một đông, không chỉ giáo dân mà cả người dân khu vực lân cận cũng đến chiêm ngưỡng và hòa mình vào không khí lễ hội.

Chị Lê Thị Thanh (Phường Phú Định) chia sẻ: "Tôi không theo đạo nhưng năm nào cũng ghé nhà thờ Noel một lần. Không khí rất yên bình, ai cũng vui vẻ, nhẹ nhàng".

Điều dễ nhận thấy là Giáng sinh không chỉ hiện diện ở những nơi đông người, mà còn len lỏi vào từng khu dân cư, từng con hẻm nhỏ, mang đến một không khí lễ hội gần gũi và thân thuộc.

Dưới ánh đèn Noel trong con hẻm nhỏ trên đường Lê Văn Sỹ (phường Phú Nhuận), một cặp đôi trao nhau nụ hôn, khoảnh khắc giản dị nhưng ấm áp, góp thêm sắc màu yêu thương cho đêm Giáng sinh giữa lòng TPHCM.

Trong đêm Giáng sinh, nhiều em nhỏ được cha mẹ đưa đi chơi để hòa vào không khí rộn ràng. Tranh thủ đêm lễ lớn, anh Hùng đưa con trai đến nhà thờ, chụp vài tấm ảnh làm kỷ niệm. "Dù kẹt xe, nhưng đây vẫn là một ký ức đẹp của hai cha con", anh Hùng nói.

Nhiều nơi còn được trang trí máy phun tuyết, tạo nên những cơn "mưa tuyết" giữa lòng thành phố, khiến trẻ nhỏ không giấu được sự thích thú.

Hai vợ chồng ông Nguyễn Tố (63 tuổi) cũng cảm thấy hào hứng, hòa chung không khí Giáng sinh năm nay.

Giữa nhịp sống hối hả của TPHCM, Giáng sinh trong các xóm đạo và con hẻm nhỏ mang đến những khoảnh khắc chậm rãi, bình yên. Đó không chỉ là mùa lễ của ánh sáng và sắc màu, mà còn là dịp để người dân xích lại gần nhau, lan tỏa tinh thần yêu thương và sẻ chia, tạo nên một bức tranh Giáng sinh đầy ý nghĩa.