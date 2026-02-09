Miền Bắc ấm dần, chấm dứt rét hại diện rộng

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, từ ngày 10/2 (tức 23 tháng Chạp), thời tiết ấm dần, rét hại diện rộng chấm dứt. Nền nhiệt ở các khu vực đồng bằng và trung du Bắc Bộ khoảng 17-20 độ C, vùng núi khoảng 14-17 độ C.

Tuy nhiên, khoảng ngày 11-12/2, không khí lạnh có khả năng được tăng cường yếu lệch đông, sau đó cường độ suy yếu.

Những ngày này nhiệt độ ở miền Bắc không giảm nhưng khu vực Đông Bắc Bộ vẫn có khả năng xuất hiện mưa, mưa nhỏ rải rác trong đêm 10 và ngày 11/2. Trời rét, vùng núi có nơi rét đậm.

Khu vực từ Thanh Hóa đến TP Huế có mưa vài nơi, từ 11/2 có mưa rải rác. Đêm và sáng trời rét, riêng phía Bắc đêm 10 và ngày 11/2 trời rét.

Duyên hải Nam Trung Bộ ngày 10/2, có mưa rào và dông vài nơi, riêng phía Nam chiều tối có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông.

Các "nàng thơ" chụp ảnh trên hồ Hoàn Kiếm những ngày giáp Tết (Ảnh: Đỗ Ngọc Lưu).

Đêm 10 và ngày 11/2 có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ duy trì hình thái ngày nắng, đêm có mưa rào và giông vài nơi. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Dự báo, khoảng ngày 21-22/2 (tức mùng 5-6 Tết), miền Bắc khả năng đón đợt không khí lạnh tăng cường, nền nhiệt lại giảm mạnh.

Dự báo thời tiết ngày 10/2, các vùng trên cả nước:

Hà Nội: Nhiều mây, có mưa vài nơi, gió nhẹ, trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 12-14 độ C. Nhiệt độ cao nhất 17-20 độ C.

Phía Tây Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa vài nơi, gió nhẹ. Trời rét, có nơi rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất 11-14 độ C, có nơi dưới 9 độ C. Nhiệt độ cao nhất 19-22 độ C, có nơi trên 22 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa vài nơi, gió nhẹ. Trời rét, vùng núi có nơi rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất 11-14 độ C, vùng núi có nơi dưới 9 độ C. Nhiệt độ cao nhất 17-20 độ C.

Thanh Hóa - Huế: Nhiều mây, có mưa vài nơi. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3, trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 14-17 độ C, phía Nam 17-20 độ C. Nhiệt độ cao nhất 19-22, phía Nam 22-25 độ C.

Duyên hải Nam Trung Bộ: Phía Bắc nhiều mây, có mưa vài nơi; phía Nam có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều tối mai có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3.

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ C. Nhiệt độ cao nhất 25-28 độ C, phía Nam có nơi trên 29 độ C.

Cao nguyên Trung Bộ: Có mây, đêm có mưa rào vài nơi, ngày nắng. Gió Đông Bắc đến Đông cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 15-18 độ C. Nhiệt độ cao nhất 26-29 độ C.

Nam Bộ: Có mây, đêm có mưa rào vài nơi, ngày nắng. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ C, miền Đông có nơi dưới 21 độ C. Nhiệt độ cao nhất 30-33 độ C, có nơi trên 33 độ C.