Phát ấn đền Trần Ninh Bình từ 2h ngày Rằm tháng Giêng

Chiều 9/2, UBND phường Nam Định, tỉnh Ninh Bình đã tổ chức họp báo thông tin về việc tổ chức Lễ hội Khai Ấn đền Trần năm 2026.

(Ảnh: Đức Văn).

Theo kế hoạch thời gian tổ chức lễ hội từ ngày 27/2 đến ngày 4/3 (tức ngày 11 đến ngày 16 tháng Giêng). Ngày 11 tháng Giêng tổ chức Lễ rước kiệu Ngọc Lộ. Ngày 12 tháng Giêng tổ chức Lễ rước nước, tế cá.

Ngày 14 tháng Giêng, từ 21h đến 21h30 mời du khách và người không có nhiệm vụ ra ngoài khuôn viên đền Trần để Ban tổ chức làm công tác chuẩn bị nghi lễ dâng hương, rước Kiệu ấn và Khai ấn. Từ 23h15 thực hiện nghi lễ Khai ấn.

Trong thời gian thực hiện nghi lễ Khai ấn, để đảm bảo sự tôn nghiêm của nghi lễ truyền thống, Ban tổ chức sẽ đóng cửa đền Thiên Trường.

Từ 2h sáng 15 tháng Giêng, Ban tổ chức sẽ phát ấn cho người dân và du khách tại 3 điểm Nhà Giải vũ, Nhà Trưng bày và Đền Trùng Hoa.

Ban tổ chức Lễ hội Khai ấn Đền Trần 2026 sẽ thành lập 4 tiểu ban xây dựng kế hoạch thực hiện đảm bảo thông tin tuyên truyền, an ninh trật tự, an toàn giao thông, y tế, vệ sinh môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm, phòng chống cháy nổ…

Ông Nguyễn Đức Bình, Trưởng Ban quản lý di tích phường Nam Định (Ảnh: Đức Văn).

Tại buổi họp báo, ông Nguyễn Đức Bình, Trưởng Ban quản lý di tích phường Nam Định, cho biết: "Theo nghi lễ cổ xưa, sau lễ khai ấn sẽ tiến hành phát ấn cho người dân. Tuy nhiên, khi lễ Khai ấn đền Trần được phục dựng, không gian và phương án an ninh chưa đảm bảo nên phải lùi thời gian phát ấn đến tay người dân. Năm 2026, không gian đền Trần đã được mở rộng, phương án an ninh được đảm bảo nên sẽ phát ấn sớm hơn mọi năm".

Ông Bình cho biết thêm, Ban tổ chức sẽ bố trí các lối đi dích dắc trước các điểm phát ấn để hạn chế việc người dân, du khách thập phương xô đẩy, chen lấn.