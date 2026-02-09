Thủ tướng và Phu nhân chủ trì chiêu đãi Đoàn Ngoại giao dịp Tết Bính Ngọ

Tối 9/2, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính và phu nhân Lê Thị Bích Trân có buổi chiêu đãi Đoàn Ngoại giao gồm các vị Đại sứ, Trưởng Cơ quan đại diện các tổ chức quốc tế tại Việt Nam nhân dịp Tết Bính Ngọ 2026.

Thủ tướng Phạm Minh Chính và phu nhân Lê Thị Bích Trân chào đón Đại sứ Nhà nước Palestine tại Việt Nam Saadi Salama - Trưởng đoàn Ngoại giao tại Việt Nam.

Thành phần Đoàn Ngoại giao gồm Trưởng đoàn Ngoại giao, các Đại sứ, Đại biện, Trưởng Đại diện các tổ chức quốc tế tại Hà Nội và Phu nhân/Phu quân.

Góp phần tôn vinh bản sắc văn hóa dân tộc, một số khách mời tham dự trân trọng khoác lên mình tà áo dài truyền thống Việt Nam, bên cạnh câu đối đỏ, tranh truyền thống Đông Hồ đặc trưng của Việt Nam.

Chương trình biểu diễn nghệ thuật chào mừng dưới sự chỉ huy của nhạc trưởng Đồng Quang Vinh, gồm nhiều tiết mục mang đậm sắc xuân và bản sắc Tết cổ truyền Việt Nam.

Thay mặt Tổng Bí thư Tô Lâm và lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam, Thủ tướng trân trọng cảm ơn các Đại sứ, Trưởng đại diện các tổ chức quốc tế, các đối tác; gửi lời cảm ơn tới Nhà nước, Chính phủ, lãnh đạo cấp cao và nhân dân các nước đã luôn sát cánh, ủng hộ, “chia ngọt, sẻ bùi”, “đồng cam, cộng khổ” cùng Việt Nam trong quá trình xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Thủ tướng Phạm Minh Chính cho rằng: "Năm 2025 đã đi qua, để lại nhiều cung bậc cảm xúc thăng trầm và đột phá với những yếu tố bất ngờ, bất thường và bất định. Dẫu vậy, giữa những “cơn gió ngược”, hòa bình, hợp tác, phát triển vẫn là dòng chảy chính, là sợi dây kết nối, là giá trị chung cốt lõi mà mọi quốc gia, dân tộc đều hướng tới".

Nhân dịp này, Thủ tướng kêu gọi các Đại sứ, Trưởng Cơ quan đại diện các tổ chức quốc tế tại Việt Nam cùng chung tay đẩy mạnh thực hiện tinh thần “3 tạo lập”: Đoàn kết để tạo lập sức mạnh; hợp tác để tạo lập nguồn lực; đối thoại để tạo lập lòng tin.

Đại sứ Palestine tại Việt Nam Saadi Salama - Trưởng đoàn Ngoại giao tại Việt Nam phát biểu tại buổi chiêu đãi.

Đại sứ chia sẻ, Việt Nam đang bước vào một giai đoạn phát triển ấn tượng, một kỷ nguyên vươn mình với khát vọng đổi mới mạnh mẽ, nâng cao chất lượng tăng trưởng và phát huy tối đa tiềm năng con người; tiếp tục nối dài những thành tựu đã đạt được, đồng thời mở ra những hướng đi hiện đại và bền vững cho tương lai.

Các đại biểu, khách mời tham quan và trải nghiệm không gian Chợ quê Tết cổ truyền Việt Nam được tái hiện tại sảnh Trụ sở Chính phủ.

Không gian nặn tò he của nghệ nhân Đặng Văn Hậu gây chú ý, mang đến những trải nghiệm thú vị cho các khách mời.