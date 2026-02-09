Xe đầu kéo chở bột mì cháy dữ dội khi qua đèo Lò Xo

Tối 9/2, ông Nguyễn Văn Vĩnh, Chủ tịch UBND xã Đăk Plô, tỉnh Quảng Ngãi, cho biết đã huy động lực lượng phối hợp hỗ trợ chữa cháy, giải cứu hàng hóa trên một xe tải gặp nạn.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 16h cùng ngày, tại km1425+800 đường Hồ Chí Minh, đoạn qua đèo Lò Xo, xã Đăk Plô, ông P.V.S. (SN 1985, trú phường Thị Nại, tỉnh Gia Lai) điều khiển xe đầu kéo, lưu thông theo hướng Quảng Ngãi đi Đà Nẵng, trên xe chở bột mì.

Hiện trường vụ cháy xe trên đèo Lò Xo (Ảnh: Chí Anh).

Khi đến khu vực trên, xe của ông S. bất ngờ bốc cháy. Tài xế nhanh chóng điều khiển xe tấp vào lề đường để xử lý.

Tại hiện trường, ngọn lửa bùng phát dữ dội, bao trùm phần đầu xe. Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Quảng Ngãi phối hợp UBND xã Đăk Plô chữa cháy, phân luồng giao thông qua khu vực đèo.

Đến 18h30 cùng ngày, đám cháy cơ bản được khống chế. Vụ việc không gây thiệt hại về người, tuy nhiên phần trước xe đầu kéo và số bột mì trên xe bị cháy một phần.