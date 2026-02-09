Cháy hơn 40ha mía sắp thu hoạch

Tối 9/2, bà Hoàng Lê Ngọc Anh, Chủ tịch UBND xã Ninh Sơn, cho biết trên địa bàn vừa xảy ra vụ cháy gây thiệt hại hơn 40ha mía chuẩn bị thu hoạch của người dân địa phương.

Theo thông tin ban đầu, vụ hỏa hoạn bùng phát vào trưa cùng ngày tại cánh đồng mía thuộc thôn Triệu Phong 1. Phát hiện cháy, người dân chủ động phát đường ranh cản lửa nên đám cháy được khống chế, không lan rộng. Tuy nhiên, hơn 40ha mía của bà con đã bị thiêu rụi.

Cháy cây mía ở xã Ninh Sơn, tỉnh Khánh Hòa (Ảnh: Công an xã Ninh Sơn).

Bà Anh cho hay, sau khi đám cháy được dập tắt, nhà máy đường đã chủ động hỗ trợ thu mua số mía còn tận thu được, góp phần giảm bớt thiệt hại cho người dân.

Ninh Sơn là vùng trồng mía lớn nhất của tỉnh Ninh Thuận (cũ). Vào mùa khô, tình trạng cháy tại các diện tích mía thường xuyên xảy ra.

Công an xã Ninh Sơn khuyến cáo, thời tiết hiện nay khô hạn, nắng nóng kéo dài, mía bước vào vụ thu hoạch nên lá và thân khô, rất dễ bắt lửa. Thực tế đã xảy ra nhiều vụ cháy rẫy mía, gây thiệt hại nặng nề cho nông dân. Công tác chữa cháy gặp nhiều khó khăn do địa hình phức tạp và đường tiếp cận hạn chế.

Để phòng ngừa, người dân tuyệt đối không đốt rác, đốt cỏ, hút thuốc hoặc sử dụng nguồn lửa gần khu vực trồng mía. Khi phát hiện cháy, cần nhanh chóng báo cho chính quyền địa phương hoặc lực lượng phòng cháy chữa cháy để kịp thời xử lý.