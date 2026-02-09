Chính phủ yêu cầu thí điểm vận hành sàn giao dịch tài sản mã hóa

Đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm được Chính phủ đề cập trong Nghị quyết số 23 về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 1.

Chính phủ quán triệt là tăng cường kỷ luật, kỷ cương tài chính, ngân sách Nhà nước, chống thất thu, mở rộng cơ sở thu, nhất là từ thương mại điện tử, dịch vụ ăn uống, các cửa hàng bán lẻ.... Mục tiêu là thu ngân sách Nhà nước năm 2026 vượt ít nhất 10% so với thực hiện năm 2025.

Cùng với đó, Chính phủ yêu cầu tiếp tục thực hiện hiệu quả các chính sách miễn, giảm, gia hạn thuế, phí, lệ phí, tiền thuê đất hỗ trợ người dân, doanh nghiệp.

Chính phủ yêu cầu đưa thị trường giao dịch vàng vào hoạt động trước 28/2 (Ảnh minh họa: Mạnh Quân)

Khẩn trương thành lập, vận hành đồng bộ và phát huy hiệu quả Trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam, thu hút nguồn vốn đầu tư từ các định chế tài chính, ngân hàng và quỹ đầu tư toàn cầu, cũng là nhiệm vụ trọng tâm được Chính phủ lưu ý.

Song song với việc này, Chính phủ lưu ý triển khai thí điểm vận hành sàn giao dịch tài sản mã hóa; khẩn trương đưa vào hoạt động các thị trường giao dịch tài sản mã hóa, vàng, bất động sản trước ngày 28/2, với yêu cầu bảo đảm an toàn, lành mạnh, công khai, minh bạch.

Với định hướng phát triển thị trường bất động sản an toàn, lành mạnh, bền vững, Chính phủ yêu cầu phát huy hiệu quả Quỹ Nhà ở quốc gia, đẩy mạnh xây dựng nhà ở xã hội, nhất là nhà cho thuê, phấn đấu năm 2026 hoàn thành trên 158.000 căn hộ nhà ở xã hội.

Mặt khác, theo Chính phủ, cần đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các công trình, dự án quan trọng, trọng điểm quốc gia ngành giao thông vận tải, dự án liên tỉnh, liên vùng, kết nối quốc gia, khu vực, quốc tế.

Ngoài ra, Chính phủ yêu cầu các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tập trung triển khai Kế hoạch thực hiện công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 bảo đảm đúng tiến độ, chất lượng, hiệu quả, tiết kiệm, tránh hình thức, lãng phí.

Chính phủ giao Bộ Công an chủ trì, phối hợp với các cơ quan, địa phương bảo vệ tuyệt đối an toàn các mục tiêu, công trình trọng điểm, các sự kiện chính trị, xã hội quan trọng của đất nước, hoạt động của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các đoàn khách quốc tế, các hội nghị quốc tế tổ chức tại Việt Nam; trong đó, chú trọng bảo đảm an ninh trật tự dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 và các lễ hội đầu xuân, bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Chính phủ lưu ý tăng cường lực lượng, phương tiện tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông; chú trọng kiểm soát vi phạm nồng độ cồn, tốc độ, tải trọng, điều kiện an toàn phương tiện và người điều khiển.

Bộ Công an cũng được giao phối hợp với Bộ Xây dựng tiếp tục rà soát các "điểm đen", điểm tiềm ẩn về tai nạn giao thông để có phương án kịp thời khắc phục.

Chính phủ chỉ đạo các địa phương tập trung triển khai thực chất Cổng Dịch vụ công quốc gia là "Một cửa sổ", bảo đảm nguyên tắc người dân, doanh nghiệp "chỉ phải cung cấp thông tin một lần".

Cùng với đó, Chính phủ yêu cầu nghiên cứu các cơ chế, chính sách, quy định đột phá phát triển về dữ liệu, kinh tế dữ liệu, trình Chính phủ trong 6 tháng đầu năm 2026; hoàn thành, vận hành hiệu quả Trung tâm dữ liệu quốc gia số 01 theo lộ trình, nghiên cứu xây dựng Trung tâm dữ liệu quốc gia số 2 và 3.