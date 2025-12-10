Nhiều trụ sở dôi dư ở vị trí đắc địa của Hải Phòng sắp thành trường học

UBND TP Hải Phòng đã ban hành kế hoạch xử lý các tài sản công là trụ sở làm việc và cơ sở hoạt động sự nghiệp dôi dư, không sử dụng, sử dụng kém hiệu quả hoặc không đúng mục đích tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của thành phố.

Theo kế hoạch, 678 trụ sở và cơ sở hoạt động sự nghiệp sẽ được xem xét xử lý, chia thành 5 nhóm. Trong đó, 87 trụ sở sẽ được điều chuyển để làm trường học. Đối với 87 trụ sở này, thời gian UBND thành phố, UBND cấp xã ban hành quyết định xử lý theo thẩm quyền trước 31/12.

Trong ảnh là trục đường Trường Chinh, phường Lê Thanh Nghị (TP Hải Phòng), nơi có trụ sở Hội Nông dân tỉnh Hải Dương cũ.

Trụ sở Hội Nông dân tỉnh Hải Dương (cũ) đã ngừng hoạt động nhiều tháng nay. Theo kế hoạch, trụ sở này sẽ điều chuyển cho Trường THCS Bình Minh sử dụng.

Địa chỉ này một thời là nơi làm việc của Hội Nông dân tỉnh Hải Dương (cũ).

Trụ sở Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Hải Dương (cũ) cũng nằm ở vị trí đắc địa, tại số 75 Bạch Đằng, phường Lê Thanh Nghị (Hải Phòng) đã ngừng hoạt động.

Trụ sở Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hải Dương cũ có diện tích đất 848,5m2, diện tích nhà 875,4m2.

Trụ sở này sẽ điều chuyển cho Trường Mầm non Lê Thanh Nghị sử dụng.

Chiếc khóa cổng tại trụ sở Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hải Dương cũ nhiều tháng nay không mở.

Trụ sở làm việc của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hải Dương cũ, ở số 94 Quang Trung, phường Hải Dương (TP Hải Phòng) đã ngừng hoạt động.

Theo kế hoạch, hơn 2.000m2 đất với hơn 6.200m2 nhà của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hải Dương cũ sẽ điều chuyển cho Trường Tiểu học Tô Hiệu sử dụng.

Trước ngày 1/7, trụ sở này là nơi làm việc của UBND phường Nhị Châu, TP Hải Dương, tỉnh Hải Dương. Sau ngày này, trụ sở ngừng hoạt động và gần đây đã chuyển cho Trường Tiểu học Nhị Châu, phường Hải Dương (TP Hải Phòng) sử dụng.

Tính đến ngày 9/12, Trường Tiểu học Nhị Châu mới gắn biển tên, chưa hoạt động. Trụ sở này có diện tích hơn 3.200m2 đất, hơn 1.700m2 nhà.

Trường Tiểu học Nhị Châu nằm trên con phố Mai Ngô, gần quốc lộ 5, giao thông rất thuận lợi.

Trụ sở Trung tâm Văn hóa - Thể thao - Truyền thông của huyện Nam Sách, Hải Dương cũ (nay là xã Nam Sách, TP Hải Phòng) đã ngừng hoạt động nhiều tháng nay.

Trụ sở này có diện tích hơn 1.500m2 đất, hơn 349m2 nhà sẽ giao cho Trường THPT Nam Sách sử dụng.

Lãnh đạo UBND TP Hải Phòng thông tin, địa phương sẽ định hướng ưu tiên đưa các trụ sở dôi dư vào sử dụng cho mục đích giáo dục, y tế hoặc các nhu cầu công cộng khác. Với những cơ sở không phù hợp các mục đích này, thành phố sẽ chuyển giao cho tổ chức phát triển quỹ đất để quản lý, khai thác theo quy định của pháp luật về đất đai.