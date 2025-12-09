Hải Phòng xác định 2025 là năm bản lề, đề ra nhiệm vụ bứt phá 2026

Sáng 9/12, HĐND thành phố Hải Phòng khóa XVI khai mạc kỳ họp thứ 32 (kỳ họp thường lệ cuối năm 2025).

Phát biểu khai mạc, Bí thư Thành ủy Hải Phòng Lê Tiến Châu nhấn mạnh đây là kỳ họp có ý nghĩa đặc biệt khi tổng kết nhiệm kỳ 2021-2026 đầy biến động nhưng đạt nhiều kết quả quan trọng. Kỳ họp xem xét 47 nghị quyết và 17 báo cáo, trong đó nhiều nội dung then chốt nhằm hoàn thiện mô hình chính quyền 2 cấp, thống nhất hệ thống chính sách sau hợp nhất, bảo đảm quyền lợi người dân theo hướng “chính sách nào tốt hơn thì áp dụng chung”.

Quang cảnh kỳ họp (Ảnh: Đ.X.).

Bí thư Thành ủy gửi lời chúc sức khỏe tới các đại biểu, cử tri, đồng thời ghi nhận tinh thần đoàn kết và sự đồng lòng của hệ thống chính trị trong giai đoạn chuyển đổi lớn của thành phố.

Năm bản lề, nhiều kết quả nổi bật

Ông Lê Tiến Châu cho biết Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố thống nhất đánh giá năm 2025 là năm bản lề lịch sử, định hình tương lai phát triển 100 năm của Hải Phòng. Trong bối cảnh nhiều thách thức chưa từng có, Đảng bộ và chính quyền thành phố vẫn giữ vững ổn định, đoàn kết và phát huy dân chủ trong xử lý các vấn đề lớn.

Thành phố đã hoàn thành nhiều nhiệm vụ chiến lược như ban hành Nghị quyết 226 của Quốc hội về cơ chế đặc thù, thành lập Khu thương mại tự do và cơ bản hoàn thiện Khu kinh tế chuyên biệt; đồng thời khởi công, khánh thành nhiều dự án động lực quan trọng.

Ba mục tiêu trọng tâm của năm 2025 đạt kết quả toàn diện: tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ; nâng cao chất lượng chính quyền 2 cấp; các chỉ tiêu kinh tế - xã hội cơ bản hoàn thành và một số vượt kế hoạch. Tốc độ tăng trưởng GRDP ước đạt 11,81%, đứng thứ hai cả nước và cao nhất trong 6 thành phố trực thuộc Trung ương. Thu ngân sách gần 188.000 tỷ đồng, vượt hơn 27% dự toán; thu nội địa lần đầu vượt mốc 100.000 tỷ đồng. Thu hút đầu tư trong nước đạt 371.000 tỷ đồng, tăng hơn 8 lần so với cùng kỳ.

Bí thư Thành ủy Hải Phòng Lê Tiến Châu phát biểu khai mạc Kỳ họp (Ảnh: Đàm Thanh).

Các lĩnh vực văn hóa, xã hội có nhiều tiến bộ; an sinh được quan tâm với 17 nghị quyết trình kỳ họp liên quan phát triển nhân lực, trọng dụng nhân tài và bảo đảm phúc lợi cho người dân. Quốc phòng, an ninh tiếp tục được củng cố; đối ngoại mở rộng và đạt hiệu quả thực chất.

Bí thư Thành ủy ghi nhận đóng góp quan trọng của HĐND thành phố trong nhiệm kỳ với 59 kỳ họp, 917 nghị quyết; 14 phiên chất vấn, 137 cuộc giám sát chuyên đề giúp tháo gỡ nhiều điểm nghẽn về đất đai, giải phóng mặt bằng và môi trường.

Tuy vậy, người đứng đầu Thành ủy thẳng thắn chỉ ra các hạn chế: một số chỉ tiêu chưa đạt kế hoạch; mô hình chính quyền 2 cấp còn lúng túng trong giải quyết thủ tục hành chính; tiến độ một số dự án chậm; ô nhiễm môi trường, ùn tắc giao thông, ngập lụt đô thị diễn biến phức tạp; năng lực một bộ phận cán bộ chưa đáp ứng yêu cầu.

Ưu tiên quy hoạch, hạ tầng chiến lược và hoàn thiện mô hình 2 cấp

Bước vào năm 2026 - năm đầu của kế hoạch 5 năm 2026-2030, Bí thư Thành ủy yêu cầu tập trung cao cho công tác quy hoạch, coi đây là nhiệm vụ dẫn dắt. Thành phố phải hoàn thiện quy hoạch chung và quy hoạch kinh tế - xã hội với tầm nhìn dài hạn, xác định rõ vị thế trung tâm cảng biển, logistics và công nghiệp lớn nhất cả nước. Ông nhấn mạnh tinh thần “dám nghĩ lớn, làm khác”, coi đây là điều kiện để đạt mục tiêu tăng trưởng 13% trong các năm tới.

Ông đề nghị đẩy nhanh hoàn thiện thể chế, thống nhất các chính sách sau hợp nhất trong quý I/2026 và khẩn trương cụ thể hóa Nghị quyết 226 nhằm đưa cơ chế đặc thù vào cuộc sống. Công tác kiểm tra, giám sát cần được tăng cường để tạo chuyển biến rõ rệt trong đời sống nhân dân.

Đối với đầu tư công giai đoạn 2026-2030, Bí thư Thành ủy yêu cầu đổi mới tư duy phân bổ, tập trung nguồn lực cho các dự án quy mô lớn về giao thông, cảng biển, logistics, khu kinh tế ven biển phía Nam, hạ tầng số, giáo dục và y tế. Đồng thời, các cơ quan phải tiết kiệm chi thường xuyên, phấn đấu đến năm 2030 chi đầu tư đạt 60% tổng chi ngân sách.

Về hạ tầng giao thông, ông yêu cầu đẩy nhanh các dự án chiến lược năm 2026 gồm tuyến đường tốc độ cao Đông - Tây, cao tốc Ninh Bình - Hải Phòng, Cảng biển Nam Đồ Sơn; nghiên cứu tuyến kết nối sân bay Gia Bình – cảng Lạch Huyện và triển khai các bến 7-12 Cảng cửa ngõ quốc tế Lạch Huyện. Thành phố cần tập trung giải quyết tình trạng ùn tắc tại các khu đô thị, công nghiệp và du lịch.

Bí thư Thành ủy cũng lưu ý việc thực hiện các đề án lớn đã ban hành về nhà ở xã hội, văn hóa, du lịch, y tế, giáo dục, thể thao, xây dựng thành phố không ma túy và nâng cao lực lượng công an chính quy. Ông đề nghị HĐND, UBND bố trí đủ nguồn lực để các chính sách này sớm đi vào cuộc sống.

Thu ngân sách của Hải Phòng năm 2025 đạt gần 188.000 tỷ đồng, vượt hơn 27% dự toán (Ảnh: Nguyễn Dương).

Thành phố phải chuẩn bị tốt cuộc bầu cử Quốc hội khóa 16 và HĐND nhiệm kỳ 2026-2031; lựa chọn đại biểu có trí tuệ, phẩm chất và khả năng đại diện cho ý chí của người dân trong giai đoạn phát triển mới. Song song là nâng cao chất lượng vận hành chính quyền 2 cấp, giám sát các vấn đề gây bức xúc như môi trường, giao thông và phân cấp quản lý; củng cố hạ tầng số và đội ngũ cán bộ cơ sở.

Kết thúc phát biểu, Bí thư Thành ủy đề nghị cán bộ, đảng viên toàn hệ thống chính trị giữ vững kỷ cương, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm; đặt kết quả thực chất làm thước đo công việc. Ông chúc các đại biểu, cử tri và nhân dân thành phố đón năm mới 2026 và Tết Bính Ngọ an vui, đầm ấm.