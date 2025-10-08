Hải Phòng dự chi hơn 3.100 tỷ đồng xây mới, sửa chữa trụ sở cấp xã

Theo UBND TP Hải Phòng, sau sáp nhập, thành phố hiện có 114 xã, phường và đặc khu. Trong đó, chỉ 23 đơn vị sử dụng trụ sở cũ, 74 đơn vị phải dùng đến ba trụ sở, ba phường dùng bốn trụ sở và phường An Biên phải tận dụng tới năm trụ sở cũ để đủ diện tích làm việc.

Trụ sở Trung tâm phục vụ hành chính công phường Kinh Môn, Hải Phòng (Ảnh: Nguyễn Dương).

Thành phố xác định có 25 đơn vị cần sửa chữa trụ sở, 81 đơn vị cần cải tạo, mở rộng và 8 đơn vị cần xây mới. Tổng kinh phí cho các hạng mục này khoảng 3.139 tỷ đồng, nhằm bảo đảm điều kiện làm việc cho các đơn vị cấp xã, phường, đặc khu mới thành lập.

Ngoài đầu tư mới, Hải Phòng cũng sẽ xử lý 678 cơ sở công sản gồm trụ sở, cơ sở sự nghiệp dôi dư, sử dụng không hiệu quả hoặc sai mục đích. Trong đó, 203 cơ sở được điều chuyển cho đơn vị có nhu cầu, 151 cơ sở chuyển đổi công năng cho giáo dục, y tế, văn hóa thể thao, 85 cơ sở giao cho cơ quan Trung ương.

Còn lại 228 cơ sở sẽ được giao Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố quản lý, khai thác. Thành phố yêu cầu hoàn tất xử lý 11 cơ sở bị sử dụng sai mục đích trước ngày 31/3/2026.