Ấn Độ - Trung Quốc nối lại đường bay thẳng sau 5 năm gián đoạn

Hãng IndiGo của Ấn Độ sắp mở lại đường bay thẳng sang Trung Quốc (Ảnh: Reuters).

Ấn Độ và Trung Quốc sẽ nối lại các chuyến bay thẳng giữa các thành phố được chỉ định trong tháng này, chấm dứt lệnh đình chỉ kéo dài hơn 5 năm, một động thái cho thấy dấu hiệu nới lỏng thận trọng trong quan hệ song phương, Bộ Ngoại giao Ấn Độ cho biết hôm 2/10.

Kể từ năm 2020, không có chuyến bay trực tiếp nào giữa Trung Quốc và Ấn Độ, dù Trung Quốc là đối tác thương mại song phương lớn nhất của Ấn Độ.

Hãng hàng không lớn nhất Ấn Độ, IndiGo, cho biết sẽ bắt đầu các chuyến bay thẳng hàng ngày giữa Kolkata và Quảng Châu từ ngày 26/10. Hãng cũng có kế hoạch mở thêm tuyến bay nối thủ đô New Delhi với một thành phố của Trung Quốc.

Thông báo của IndiGo được đưa ra ngay sau khi Bộ Ngoại giao Ấn Độ thông báo rằng hai nước đã đạt được thỏa thuận về vấn đề này.

“Kể từ đầu năm nay, trong khuôn khổ chính sách của Chính phủ nhằm dần dần bình thường hóa quan hệ giữa Ấn Độ và Trung Quốc, các cơ quan hàng không dân dụng của hai nước đã tiến hành các cuộc thảo luận kỹ thuật về việc nối lại các chuyến bay thẳng giữa hai bên và về một Thỏa thuận Dịch vụ Hàng không được sửa đổi", thông báo viết.

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đã thăm Trung Quốc cách đây một tháng, chuyến thăm đầu tiên trong 7 năm, để tham dự cuộc họp của khối an ninh khu vực Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO).

Ông Modi và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã nhất trí rằng Ấn Độ và Trung Quốc là các đối tác phát triển, không phải đối thủ, đồng thời thảo luận các biện pháp tăng cường quan hệ thương mại trong bối cảnh căng thẳng thuế quan toàn cầu.

Ông Modi cũng bày tỏ cam kết của Ấn Độ trong việc cải thiện quan hệ song phương, đồng thời nêu lo ngại về thâm hụt thương mại của nước này với Trung Quốc, hiện lên tới gần 99,2 tỷ USD.

Ông nhấn mạnh tầm quan trọng của việc duy trì hòa bình và ổn định dọc biên giới tranh chấp giữa hai nước, nơi từng xảy ra đụng độ vào năm 2020, dẫn đến thế bế tắc kéo dài 5 năm.

Quan hệ song phương giữa hai nước dần được cải thiện trong năm qua. Bắt đầu từ tiến trình rút quân dọc theo Đường Kiểm soát Thực tế (LAC) tại Depsang và Demchok vào cuối năm 2024, cả hai bên đã thực hiện một loạt biện pháp xây dựng lòng tin nhằm ổn định quan hệ.

Các biện pháp này bao gồm các cuộc đối thoại ngoại giao và quân sự cấp cao, tăng cường tiếp xúc, nới lỏng hạn chế thương mại đối với một số mặt hàng. Việc nối lại các chuyến bay thẳng đánh dấu thêm một bước tiến trong việc khôi phục các hoạt động giao lưu bình thường giữa hai quốc gia.