Đại biểu tỉnh Gia Lai quyên góp ủng hộ đồng bào bị ảnh hưởng bão số 10

Chiều 2/10, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Gia Lai lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 bước vào phiên trù bị. Tham dự Đại hội có 450 đại biểu chính thức đại diện cho hơn 147.000 đảng viên toàn tỉnh.

Tại phiên trù bị, đại hội đã bầu Đoàn Chủ tịch đại hội gồm 18 người; Đoàn Thư ký 3 người và bầu Ban Thẩm tra tư cách đại biểu với 7 người.

Ông Hồ Quốc Dũng, Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai, phát biểu tại phiên trù bị (Ảnh: Ban tổ chức đại hội).

Thay mặt Đoàn Chủ tịch, ông Mai Việt Trung, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy, trình bày dự thảo chương trình làm việc của phiên chính thức.

Phát biểu tại phiên trù bị, ông Hồ Quốc Dũng, Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai, nhấn mạnh đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Gia Lai lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 là sự kiện chính trị trọng đại, dấu mốc quan trọng trong chặng đường phát triển mới của tỉnh Gia Lai.

Với phương châm: “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phát - Phát triển”, kế thừa những thành quả đã đạt được, truyền thống cách mạng vẻ vang, với tiềm năng to lớn của không gian phát triển mới, đại hội xác định nhiệm vụ trọng tâm, các khâu đột phá để tỉnh Gia Lai cùng cả nước vững bước tiến vào kỷ nguyên phát triển mới.

Phiên khai mạc Đại hội sẽ diễn ra lúc 7h30 ngày 3/10 tại Trung tâm Hội nghị tỉnh (số 1 Nguyễn Tất Thành, phường Quy Nhơn, tỉnh Gia Lai).

Các đại biểu tỉnh Gia Lai tham gia quyên góp ủng hộ người dân khắc phục thiệt hại do bão số 10 gây ra (Ảnh: Ban tổ chức đại hội).

Tại phiên trù bị, đại biểu dự Đại hội đã quyên góp ủng hộ đồng bào các tỉnh bị thiệt hại nặng nề do bão số 10.

Theo Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai Hồ Quốc Dũng, bão số 10 đã gây thiệt hại nặng nề về người, tài sản, cơ sở hạ tầng tại các địa phương khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ.

Trước đó, tỉnh Gia Lai đã trích ngân sách 6 tỷ đồng hỗ trợ các tỉnh bị ảnh hưởng bởi bão số 10.