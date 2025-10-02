23 dự án ở TPHCM được phép bán nhà ở cho người nước ngoài

UBND TPHCM vừa công bố danh mục 23 dự án được phép bán cho người nước ngoài.

Trong số này, Công ty cổ phần Đầu tư Địa ốc Vạn Phúc có 3 dự án đủ điều kiện được bán cho người nước ngoài, gồm Khu nhà ở Vạn Phúc 1, 2 và 3. Tổng diện tích 3 khu đất là hơn 80ha.

Ngoài Vạn Phúc, danh sách còn có một loạt các chủ đầu tư khác và dự án ở nhiều khu vực được phê duyệt. Cụ thể là khu phức hợp Thương mại - Dịch vụ - Văn phòng - Officetel - Căn hộ của Công ty TNHH Đầu tư Bất động sản T.N.T Trung Thủy; dự án Masteri Thảo Điền của Tập đoàn Masterise; Khu phức hợp Sóng Việt của Công ty Quốc Lộc Phát; Khu nhà ở xã Phước Kiển của Công ty Cổ phần Nam Sài Gòn Residences...

STT TÊN DỰ ÁN TÊN CHỦ ĐẦU TƯ ĐỊA CHỈ DỰ ÁN DIỆN TÍCH KHU ĐẤT (m²) 1 Khu căn hộ Phúc Lộc Khang Công ty cổ phần Đầu tư Phúc Lộc Khang Khu phố Tân Long, phường Tân Đông Hiệp, tỉnh Bình Dương (nay là phường Dĩ An, TPHCM) 15.952 2 Khu nhà ở xã Phước Kiển, tại xã Phước Kiển, huyện Nhà Bè Công ty cổ phần Nam Sài Gòn Residences xã Phước Kiển, huyện Nhà Bè, TPHCM (nay là xã Nhà Bè, TPHCM) 32.902,4 3 Khu nhà ở Khởi Thành Công ty TNHH Xây dựng và Kinh doanh nhà Khởi Thành Số 31 đường số 1, Phường An Khánh, TP Thủ Đức, TPHCM (nay là phường An Khánh, TPHCM) 6.706,55 4 Khu phức hợp căn hộ Hoàng Kim Thế Gia Công ty TNHH Một thành viên Vĩnh Phong Thái số 31 Trương Phước Phan, Phường Bình Trị Đông, quận Bình Tân, TPHCM (nay là Phường Bình Trị Đông, TPHCM) 3.997,6 5 Khu phức hợp Sóng Việt Công ty cổ phần Quốc Lộc Phát Phường An Khánh, TPHCM 75.965,1 6 Cao ốc thương mại và căn hộ Công ty cổ phần Cao ốc Phương Đông 1W đường Điện Biên Phủ, Phường 25, Quận Bình Thạnh (nay là Phường Thạnh Mỹ Tây, TPHCM) 7.156,8 7 Dự án đầu tư xây dựng nâng cấp khu chung cư cao cấp Công ty cổ phần Đầu tư Dịch vụ Thương mại Bách Lộc Số 800 đường Đồng Văn Cống, phường Thạnh Mỹ Lợi, TP Thủ Đức, TPHCM (nay là phường Cát Lái, TPHCM) 9.512,7 8 Khu nhà ở Vạn Phúc 1 Công ty cổ phần Đầu tư Địa ốc Vạn Phúc phường Hiệp Bình, TPHCM 250.528,7 9 Khu nhà ở Vạn Phúc 2 Công ty cổ phần Đầu tư Địa ốc Vạn Phúc phường Hiệp Bình, TPHCM 216.314

10 Khu nhà ở Vạn Phúc 3 Công ty cổ phần Đầu tư Địa ốc Vạn Phúc phường Hiệp Bình, TPHCM 340.856,9 11 Khu nhà ở Công ty Đại Nhân Công ty cổ phần Đầu tư và Kinh doanh Địa ốc Đại Nhân phường Hiệp Bình, TPHCM 297.928 12 Khu nhà ở Công ty Kim Phát Công ty TNHH Đầu tư Kinh doanh Bất động sản Kim Phát phường Phú Hữu (nay là phường Long Trường), TPHCM 36.074,4 13 Khu nhà ở cao tầng Thành Phúc Công ty TNHH Đầu tư Thành Phúc phường Phú Hữu (nay thuộc phường Long Trường), TPHCM 16.667 14 Khu nhà ở thấp tầng Thành Phúc Công ty TNHH Đầu tư Thành Phúc phường Phú Hữu (nay thuộc phường Long Trường), TPHCM 44.725 15 Khu nhà ở Công ty TNHH Đầu tư và Kinh doanh Địa ốc Gia Phước phường Phú Hữu (nay thuộc phường Long Trường), TPHCM 31.508,9 16 Khu nhà ở Công ty Song Lập Công ty TNHH Đầu tư và Kinh doanh Bất động sản Song Lập phường Phú Hữu (nay thuộc phường Long Trường), TPHCM 72.292,8 17 Khu nhà ở tại phường Phú Hữu, Quận 9 Công ty TNHH Đầu tư Kinh doanh Bất động sản Không Gian Xanh phường Phú Hữu (nay thuộc phường Long Trường), TPHCM 33.720,4 18 Khu nhà ở thuộc Khu định cư số 4, xã Phong Phú, huyện Bình Chánh Công ty TNHH Đầu tư Kinh doanh Bất động sản Thuận Phát xã Phong Phú, huyện Bình Chánh (nay là xã Bình Hưng), TPHCM 75.414,2 19 Khu phức hợp Thương mại - Dịch vụ - Văn phòng - Officetel - Căn hộ Công ty TNHH Đầu tư Bất động sản T.N.T Trung Thủy 230 Nguyễn Trãi, phường Cầu Ông Lãnh, TPHCM 8.827,2

20 Khu dân cư phức hợp trên đảo - Giai đoạn 2 Công ty cổ phần Bất động sản Bình Thiên An Số 1, đường 104, phường Bình Trưng Tây, quận 2, TP Thủ Đức (nay là Phường Bình Trưng, TPHCM) 51.151,8 21 Khu nhà ở cao tầng kết hợp thương mại dịch vụ Công ty cổ phần Đầu tư Thảo Điền (sau đó đổi tên là Công ty cổ phần Tập đoàn Masterise) 159 Xa Lộ Hà Nội, phường Thảo Điền, quận 2, TPHCM (nay là phường An Khánh) 11.377,8 22 Khu chung cư cao tầng kết hợp thương mại, dịch vụ Z1 Công ty TNHH Maeda - Thiên Đức Số 38 Tạ Hiện, phường Thạnh Mỹ Lợi, TPHCM 3.150 23 Dự án Chung cư cao tầng Vạn Xuân Thủ Đức Công ty cổ phần Vạn Xuân Bình Dương Số 27, đường số 9, phường Linh Xuân, TP Thủ Đức (nay là phường Linh Xuân) 6.687,8

Theo quy định, đối với một tòa nhà chung cư, kể cả nhà chung cư được xây dựng có mục đích sử dụng hỗn hợp thì tổ chức, cá nhân nước ngoài được sở hữu tối đa 30% tổng số căn hộ có mục đích để ở của tòa nhà đó.

Trường hợp tòa nhà chung cư có nhiều đơn nguyên hoặc nhiều khối nhà cùng chung khối đế thì tổ chức, cá nhân nước ngoài chỉ được sở hữu tối đa 30% tổng số căn hộ có mục đích để ở của mỗi đơn nguyên, mỗi khối nhà.

Khi muốn sở hữu nhà ở, cá nhân và tổ chức nước ngoài phải cung cấp được các loại giấy tờ chứng minh thuộc đối tượng được sở hữu nhà ở tại Việt Nam.

Cụ thể, trường hợp là tổ chức nước ngoài thì phải có Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư. Nếu tổ chức nước ngoài không thuộc nhóm trên thì phải có Giấy chứng nhận đầu tư hoặc Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hoặc giấy tờ do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cho phép hoạt động hoặc thành lập tại Việt Nam.

Trường hợp là cá nhân người nước ngoài thì cần có hộ chiếu nước ngoài và cam kết bằng văn bản về việc không thuộc diện được quyền ưu đãi, miễn trừ ngoại giao, lãnh sự.

Ngoài ra, cá nhân nước ngoài cần cung cấp giấy tờ chứng minh điều kiện được sở hữu nhà ở là hộ chiếu còn giá trị có đóng dấu nhập cảnh vào Việt Nam hoặc giấy tờ pháp lý tương đương.