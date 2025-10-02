Fica Fica DTiNews DTiNews NoiVuXaHoi Nội vụ & Xã hội
23 dự án ở TPHCM được phép bán nhà ở cho người nước ngoài

Khổng Chiêm
Khổng Chiêm

(Dân trí) - Các dự án được phép bán cho người nước ngoài đến từ nhiều chủ đầu tư khác nhau như Vạn Phúc, Masterise, T.N.T Trung Thủy...

UBND TPHCM vừa công bố danh mục 23 dự án được phép bán cho người nước ngoài.

Trong số này, Công ty cổ phần Đầu tư Địa ốc Vạn Phúc có 3 dự án đủ điều kiện được bán cho người nước ngoài, gồm Khu nhà ở Vạn Phúc 1, 2 và 3. Tổng diện tích 3 khu đất là hơn 80ha.

Ngoài Vạn Phúc, danh sách còn có một loạt các chủ đầu tư khác và dự án ở nhiều khu vực được phê duyệt. Cụ thể là khu phức hợp Thương mại - Dịch vụ - Văn phòng - Officetel - Căn hộ của Công ty TNHH Đầu tư Bất động sản T.N.T Trung Thủy; dự án Masteri Thảo Điền của Tập đoàn Masterise; Khu phức hợp Sóng Việt của Công ty Quốc Lộc Phát; Khu nhà ở xã Phước Kiển của Công ty Cổ phần Nam Sài Gòn Residences...

STT TÊN DỰ ÁN TÊN CHỦ ĐẦU TƯ ĐỊA CHỈ DỰ ÁN DIỆN TÍCH KHU ĐẤT (m²)
 1Khu căn hộ Phúc Lộc KhangCông ty cổ phần Đầu tư Phúc Lộc KhangKhu phố Tân Long, phường Tân Đông Hiệp, tỉnh Bình Dương (nay là phường Dĩ An, TPHCM)15.952
 2Khu nhà ở xã Phước Kiển, tại xã Phước Kiển, huyện Nhà BèCông ty cổ phần Nam Sài Gòn Residencesxã Phước Kiển, huyện Nhà Bè, TPHCM (nay là xã Nhà Bè, TPHCM)32.902,4
 3Khu nhà ở Khởi ThànhCông ty TNHH Xây dựng và Kinh doanh nhà Khởi ThànhSố 31 đường số 1, Phường An Khánh, TP Thủ Đức, TPHCM (nay là phường An Khánh, TPHCM)6.706,55
 4Khu phức hợp căn hộ Hoàng Kim Thế GiaCông ty TNHH Một thành viên Vĩnh Phong Tháisố 31 Trương Phước Phan, Phường Bình Trị Đông, quận Bình Tân, TPHCM (nay là Phường Bình Trị Đông, TPHCM)3.997,6
 5Khu phức hợp Sóng ViệtCông ty cổ phần Quốc Lộc PhátPhường An Khánh, TPHCM75.965,1
 6Cao ốc thương mại và căn hộCông ty cổ phần Cao ốc Phương Đông1W đường Điện Biên Phủ, Phường 25, Quận Bình Thạnh (nay là Phường Thạnh Mỹ Tây, TPHCM)7.156,8
 7Dự án đầu tư xây dựng nâng cấp khu chung cư cao cấpCông ty cổ phần Đầu tư Dịch vụ Thương mại Bách LộcSố 800 đường Đồng Văn Cống, phường Thạnh Mỹ Lợi, TP Thủ Đức, TPHCM (nay là phường Cát Lái, TPHCM)9.512,7
 8Khu nhà ở Vạn Phúc 1Công ty cổ phần Đầu tư Địa ốc Vạn Phúcphường Hiệp Bình, TPHCM250.528,7
 9Khu nhà ở Vạn Phúc 2Công ty cổ phần Đầu tư Địa ốc Vạn Phúcphường Hiệp Bình, TPHCM216.314
 10Khu nhà ở Vạn Phúc 3Công ty cổ phần Đầu tư Địa ốc Vạn Phúcphường Hiệp Bình, TPHCM340.856,9
 11Khu nhà ở Công ty Đại NhânCông ty cổ phần Đầu tư và Kinh doanh Địa ốc Đại Nhânphường Hiệp Bình, TPHCM297.928
 12Khu nhà ở Công ty Kim PhátCông ty TNHH Đầu tư Kinh doanh Bất động sản Kim Phátphường Phú Hữu (nay là phường Long Trường), TPHCM36.074,4
 13Khu nhà ở cao tầng Thành PhúcCông ty TNHH Đầu tư Thành Phúcphường Phú Hữu (nay thuộc phường Long Trường), TPHCM16.667
 14Khu nhà ở thấp tầng Thành PhúcCông ty TNHH Đầu tư Thành Phúcphường Phú Hữu (nay thuộc phường Long Trường), TPHCM44.725
 15Khu nhà ởCông ty TNHH Đầu tư và Kinh doanh Địa ốc Gia Phướcphường Phú Hữu (nay thuộc phường Long Trường), TPHCM31.508,9
 16Khu nhà ở Công ty Song LậpCông ty TNHH Đầu tư và Kinh doanh Bất động sản Song Lậpphường Phú Hữu (nay thuộc phường Long Trường), TPHCM72.292,8
 17Khu nhà ở tại phường Phú Hữu, Quận 9Công ty TNHH Đầu tư Kinh doanh Bất động sản Không Gian Xanhphường Phú Hữu (nay thuộc phường Long Trường), TPHCM33.720,4
 18Khu nhà ở thuộc Khu định cư số 4, xã Phong Phú, huyện Bình ChánhCông ty TNHH Đầu tư Kinh doanh Bất động sản Thuận Phátxã Phong Phú, huyện Bình Chánh (nay là xã Bình Hưng), TPHCM75.414,2
 19Khu phức hợp Thương mại - Dịch vụ - Văn phòng - Officetel - Căn hộCông ty TNHH Đầu tư Bất động sản T.N.T Trung Thủy230 Nguyễn Trãi, phường Cầu Ông Lãnh, TPHCM8.827,2
 20Khu dân cư phức hợp trên đảo - Giai đoạn 2 Công ty cổ phần Bất động sản Bình Thiên AnSố 1, đường 104, phường Bình Trưng Tây, quận 2, TP Thủ Đức (nay là Phường Bình Trưng, TPHCM)51.151,8
 21Khu nhà ở cao tầng kết hợp thương mại dịch vụCông ty cổ phần Đầu tư Thảo Điền (sau đó đổi tên là Công ty cổ phần Tập đoàn Masterise)159 Xa Lộ Hà Nội, phường Thảo Điền, quận 2, TPHCM (nay là phường An Khánh)11.377,8
 22Khu chung cư cao tầng kết hợp thương mại, dịch vụ Z1Công ty TNHH Maeda - Thiên ĐứcSố 38 Tạ Hiện, phường Thạnh Mỹ Lợi, TPHCM3.150
 23Dự án Chung cư cao tầng Vạn Xuân Thủ ĐứcCông ty cổ phần Vạn Xuân Bình DươngSố 27, đường số 9, phường Linh Xuân, TP Thủ Đức (nay là phường Linh Xuân)6.687,8

Theo quy định, đối với một tòa nhà chung cư, kể cả nhà chung cư được xây dựng có mục đích sử dụng hỗn hợp thì tổ chức, cá nhân nước ngoài được sở hữu tối đa 30% tổng số căn hộ có mục đích để ở của tòa nhà đó.

Trường hợp tòa nhà chung cư có nhiều đơn nguyên hoặc nhiều khối nhà cùng chung khối đế thì tổ chức, cá nhân nước ngoài chỉ được sở hữu tối đa 30% tổng số căn hộ có mục đích để ở của mỗi đơn nguyên, mỗi khối nhà.

Khi muốn sở hữu nhà ở, cá nhân và tổ chức nước ngoài phải cung cấp được các loại giấy tờ chứng minh thuộc đối tượng được sở hữu nhà ở tại Việt Nam.

Cụ thể, trường hợp là tổ chức nước ngoài thì phải có Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư. Nếu tổ chức nước ngoài không thuộc nhóm trên thì phải có Giấy chứng nhận đầu tư hoặc Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hoặc giấy tờ do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cho phép hoạt động hoặc thành lập tại Việt Nam.

Trường hợp là cá nhân người nước ngoài thì cần có hộ chiếu nước ngoài và cam kết bằng văn bản về việc không thuộc diện được quyền ưu đãi, miễn trừ ngoại giao, lãnh sự.

Ngoài ra, cá nhân nước ngoài cần cung cấp giấy tờ chứng minh điều kiện được sở hữu nhà ở là hộ chiếu còn giá trị có đóng dấu nhập cảnh vào Việt Nam hoặc giấy tờ pháp lý tương đương.