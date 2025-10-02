Khởi động 3 dự án 38.000 tỷ đồng, Quảng Trị kỳ vọng bứt phá hạ tầng đô thị

Ngày 2/10, UBND tỉnh Quảng Trị phối hợp với nhà đầu tư tổ chức lễ khởi động 3 dự án khu đô thị hỗn hợp ven biển Nhật Lệ, khu đô thị hỗn hợp trung tâm Đồng Hới và khu đô thị hỗn hợp phía Tây sông Lệ Kỳ.

Các dự án nêu trên có tổng quy mô gần 780ha, tổng mức đầu tư trên 38.000 tỷ đồng, thực hiện tại các phường Đồng Hới, Đồng Thuận và xã Nam Trạch (Quảng Trị).

Lãnh đạo tỉnh Quảng Trị cùng nhà đầu tư bấm nút khởi động các dự án (Ảnh: Tiến Thành).

Theo quy hoạch, các khu đô thị nêu trên nằm ở vị trí chiến lược, tiếp giáp biển, sông. Từ các dự án, chỉ mất ít phút để kết nối tới sân bay Đồng Hới, ga đường sắt và các trục giao thông huyết mạch, tạo điều kiện thuận tiện cho du khách trong và ngoài nước tiếp cận.

Khu đô thị hỗn hợp ven biển Nhật Lệ có diện tích 276ha, vốn đầu tư hơn 12.500 tỷ đồng, nằm trên địa phận xã Nam Trạch và phường Đồng Thuận.

Với lợi thế bờ biển Nhật Lệ và đồi cát Quang Phú hoang sơ, kỳ thú, nhà đầu tư định hướng phát triển nơi đây thành điểm đến nghỉ dưỡng, vui chơi giải trí độc đáo, khai thác mô hình “tiểu sa mạc”.

Ông Trần Phong, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị (Ảnh: Tiến Thành).

Khu đô thị hỗn hợp trung tâm Đồng Hới rộng 212ha, vốn đầu tư gần 11.900 tỷ đồng. Dự án được định hướng trở thành hình mẫu đô thị sinh thái bền vững với hệ thống không gian sống hài hòa, gắn kết thiên nhiên.

Khu đô thị hỗn hợp phía Tây sông Lệ Kỳ có quy mô 291ha, vốn đầu tư 13.900 tỷ đồng, nằm bên bờ Tây sông Lệ Kỳ, phường Đồng Hới.

Với địa thế phù sa trù phú và yếu tố phong thủy thuận lợi, dự án Khu đô thị hỗn hợp phía Tây sông Lệ Kỳ được kiến tạo thành quần thể đô thị hiện đại, lấy cảm hứng từ các đô thị sông thịnh vượng trên thế giới, như Seoul, Thượng Hải, Bangkok.

Phối cảnh minh họa Khu đô thị phía Tây sông Lệ Kỳ (Ảnh: Nhà đầu tư).

Ông Trần Phong, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị, cho biết, đây là những dự án trọng điểm, mang ý nghĩa chiến lược để nâng cấp hạ tầng đô thị, tác động tích cực đến đời sống, kinh tế và xã hội, tạo tiền đề phát triển du lịch địa phương.

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị đề nghị nhà đầu tư tiếp tục hoàn thiện các thủ tục theo quy định pháp luật để triển khai các dự án nhanh nhất có thể, đúng chủ trương được phê duyệt, đảm bảo an toàn, hiệu quả, đáp ứng đầy đủ các yêu cầu về kỹ thuật, chất lượng, tiến độ.