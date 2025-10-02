Chỉ trong tháng 9, Việt Nam liên tiếp hứng chịu 4 cơn bão lớn

Đây là một trong những nội dung đáng chú ý được báo cáo trong cuộc họp ngày 2/10 của Thường trực Chính phủ, dưới sự chủ trì của Thủ tướng Phạm Minh Chính.

Tại cuộc họp, Thường trực Chính phủ và các đại biểu đã cho ý kiến vào các báo cáo, tờ trình về tình hình kinh tế - xã hội; phân bổ, giải ngân vốn đầu tư công; triển khai các chương trình mục tiêu quốc gia trong tháng 9, quý III và 9 tháng năm 2025.

Theo báo cáo, trong quý III và tháng 9, tình hình thế giới tiếp tục biến động phức tạp, nhiều khó khăn, thách thức lớn, yếu tố rủi ro. Ở trong nước, thời cơ, thuận lợi và khó khăn, thách thức đan xen, nhưng khó khăn, thách thức nhiều hơn, đặc biệt là trước những yếu tố bất lợi gia tăng từ bên ngoài.

Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì các cuộc họp Thường trực Chính phủ ngày 2/10 (Ảnh: Đoàn Bắc).

Đặc biệt, trong tháng 9, nước ta liên tiếp hứng chịu 4 cơn bão lớn, nhất là cơn bão số 10 (bão Bualoi) với sức gió rất mạnh, phạm vi ảnh hưởng rộng, thời gian lưu bão dài, kèm theo mưa lớn, đã gây thiệt hại nặng nề tại nhiều địa phương ở miền Bắc và miền Trung.

Trong bối cảnh đó, Chính phủ, Thủ tướng chỉ đạo sát sao, quyết liệt các bộ, ngành, địa phương theo dõi sát, nắm chắc tình hình, chủ động ứng phó kịp thời, hiệu quả với tình hình, những vấn đề đột xuất phát sinh.

Thống kê cho thấy trong tháng 9, Chính phủ, Thủ tướng đã ban hành 17 nghị định, 48 nghị quyết, 33 chỉ thị, công điện và trên 680 văn bản chỉ đạo, điều hành để hoàn thiện pháp luật và xử lý các vấn đề phát sinh, trong đó có 8 công điện chỉ đạo ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai.

Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương cũng tiếp tục triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp; phối hợp tổ chức trọng thể nhiều hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn, khởi công, khánh thành đồng loạt hàng trăm công trình trọng điểm…

Chính phủ đồng thời đã trình Bộ Chính trị ban hành và tổ chức triển khai quyết liệt những quyết sách mang tính lịch sử trong các lĩnh vực then chốt.

Nhìn chung, Chính phủ, Thủ tướng, các bộ, ngành, địa phương đã tập trung cao độ, hoàn thành khối lượng công việc lớn, phức tạp trong thời gian ngắn; quản lý điều hành quyết liệt, kịp thời, hiệu quả, nỗ lực "xoay chuyển tình thế, chuyển đổi trạng thái".

Theo đánh giá của Thường trực Chính phủ, tình hình kinh tế - xã hội tiếp tục đạt được nhiều kết quả tích cực, quan trọng, toàn diện, nổi bật là tăng trưởng kinh tế dự kiến đạt mức cao, kinh tế vĩ mô ổn định, lạm phát được kiểm soát, các cân đối lớn được bảo đảm.

Tuy nhiên, Thường trực Chính phủ nhận định tình hình những tháng cuối năm còn rất thách thức. Nhiều nhiệm vụ, vấn đề mới đặt ra, yêu cầu các cấp, ngành, địa phương phải chủ động, quyết liệt, sát sao hơn nữa trong triển khai công việc.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu kết luận cuộc họp (Ảnh: Đoàn Bắc).

Kết luận cuộc họp, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh cần chú ý các nhiệm vụ, giải pháp rất cụ thể sắp tới về ưu tiên ổn định kinh tế vĩ mô, thúc đẩy tăng trưởng, kiểm soát lạm phát, kiểm soát rủi ro.

Bên cạnh đó, Thủ tướng yêu cầu tập trung khai thác dư địa chính sách tài khóa mở rộng có trọng tâm, trọng điểm; tháo gỡ vướng mắc, vận hành chính quyền địa phương 2 cấp thông suốt, hiệu quả.

Người đứng đầu Chính phủ chỉ đạo các đơn vị tiếp tục hoàn thiện thể chế, chuẩn bị thật tốt việc phục vụ hội nghị Trung ương và kỳ họp Quốc hội sắp tới, đi kèm với nhiệm vụ thúc đẩy đột phá phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Những nhiệm vụ trọng tâm khác cần tập trung, theo Thủ tướng, là tổ chức tốt Hội chợ mùa Thu tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam; gỡ thẻ vàng IUU; triển khai các công trình hạ tầng chiến lược, thúc đẩy các dự án đường sắt, phát triển nhà ở xã hội; tập trung giải ngân vốn đầu tư công và khẩn trương khắc phục hậu quả mưa bão, làm tốt công tác ứng phó thiên tai…