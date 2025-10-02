Thủ tướng: Hỗ trợ 2.524 tỷ cho 15 địa phương khắc phục hậu quả bão Bualoi

Thủ tướng Phạm Minh Chính vừa ký Quyết định số 2171 hỗ trợ từ nguồn dự phòng ngân sách Trung ương năm 2025 cho một số địa phương khắc phục hậu quả cơn bão Bualoi (bão số 10) và các đợt thiên tai khác từ đầu năm 2025.

Theo đó, Thủ tướng quyết định hỗ trợ 2.524 tỷ đồng từ nguồn dự phòng ngân sách Trung ương năm 2025 cho 15 địa phương để khắc phục hậu quả do bão Bualoi gây ra.

Số kinh phí này sẽ được chi để hỗ trợ dân sinh, khắc phục công trình đê điều, hồ chứa thủy lợi, công trình phòng chống thiên tai, cơ sở hạ tầng thiết yếu, bố trí ổn định dân cư vùng thiên tai cấp bách do ảnh hưởng của cơn bão số 10 và các đợt thiên tai khác từ đầu năm 2025.

Khu vực bến xe Hà Giang, phường Hà Giang 1, tỉnh Tuyên Quang chìm trong biển nước (Ảnh: Giàng An Phớn).

Cụ thể, hai tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh được hỗ trợ mỗi địa phương 500 tỷ đồng. Tuyên Quang, Lào Cai, Sơn La, Thanh Hóa, Quảng Trị được phân bổ mỗi tỉnh 200 tỷ đồng. Cao Bằng được phân bổ 195 tỷ đồng; Lạng Sơn, Thái Nguyên, Phú Thọ, Ninh Bình mỗi tỉnh 20 tỷ đồng; Lai Châu 24 tỷ đồng; Điện Biên 90 tỷ đồng; Huế 135 tỷ đồng.

Lãnh đạo Chính phủ yêu cầu Bộ Tài chính và chính quyền các địa phương chịu trách nhiệm toàn diện trước Thủ tướng, cơ quan thanh tra, kiểm tra, kiểm toán và các cơ quan liên quan về nội dung, số liệu báo cáo, đối tượng, điều kiện sử dụng dự phòng ngân sách Trung ương.

Các đơn vị cũng cần đưa ra đề xuất, kiến nghị, bảo đảm thực hiện đúng các quy định của pháp luật về phòng, chống thiên tai, ngân sách Nhà nước, đầu tư công và các quy định pháp luật có liên quan.

Theo yêu cầu của Thủ tướng, chủ tịch UBND các tỉnh thành chịu trách nhiệm quản lý, sử dụng, thanh quyết toán kinh phí được ngân sách Trung ương hỗ trợ đúng mục đích, phạm vi, đối tượng và quy định của pháp luật.

Thủ tướng quán triệt không để xảy ra thất thoát, lãng phí, tiêu cực, lợi ích nhóm.

Kết quả phân bổ kinh phí và việc triển khai thực hiện cần được báo cáo về Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Bộ Tài chính chậm nhất sau 30 ngày kể từ ngày có quyết định hỗ trợ kinh phí.

Thủ tướng chỉ đạo các tỉnh, thành phố tổ chức thực hiện và giải ngân kinh phí được bổ sung nêu trên chậm nhất đến ngày 31/12/2026 theo đúng quy định pháp luật.

Đồng thời, các địa phương cần báo cáo chi tiết tình hình thiệt hại do thiên tai trong năm 2025, việc sử dụng nguồn lực của địa phương (dự phòng ngân sách địa phương, Quỹ dự trữ tài chính và các nguồn tài chính hợp pháp khác), nguồn ngân sách Trung ương đã hỗ trợ... và gửi Bộ Tài chính trước ngày 30/10 để tổng hợp, báo cáo Thủ tướng.

Lãnh đạo Chính phủ giao Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Môi trường và các cơ quan liên quan tổng hợp báo cáo của các địa phương, báo cáo Thủ tướng phương án xử lý kinh phí tổng thể theo quy định của pháp luật.

Bộ Nông nghiệp và Môi trường chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính và các cơ quan liên quan tổ chức kiểm tra, giám sát, hướng dẫn việc sử dụng nguồn dự phòng ngân sách trung ương năm 2025 đã hỗ trợ các địa phương, chống thất thoát, lãng phí, tiêu cực.

Trường hợp phát hiện phân bổ, sử dụng vốn không đúng phạm vi, đối tượng quy định, Thủ tướng yêu cầu báo cáo cấp có thẩm quyền thu hồi về ngân sách Trung ương và xử lý theo quy định.