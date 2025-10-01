Áp thấp nhiệt đới vừa hình thành, khả năng mạnh thành bão trong sáng 2/10

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết sáng 1/10, vùng áp thấp ở vùng biển phía Đông đảo Lu Dông (Philippines) đã mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới.

Lúc 10h, tâm áp thấp nhiệt đới đang trên vùng biển phía Đông đảo Lu Dông với sức gió mạnh cấp 6-7 (39-61km/h), giật cấp 9. Áp thấp di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 15km/h.

Dự báo trong sáng 2/10, áp thấp nhiệt đới khả năng mạnh lên thành bão trên vùng biển phía Đông đảo Lu Dông. Thời điểm này, bão mạnh cấp 8, giật cấp 10.

Đến sáng 3/10, bão di chuyển nhanh với tốc độ khoảng 20-25km/h và có khả năng mạnh lên cấp 9, giật cấp 11 trên vùng biển phía Đông đảo Lu Dông.

Áp thấp nhiệt đới khả năng mạnh lên thành bão trong sáng 2/10 (Ảnh: NCHMF).

Theo dự báo, trong 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 25-30km, đi vào Biển Đông và trở thành cơn bão số 11. Bão sau đó tiếp tục khả năng mạnh thêm.

Do ảnh hưởng của bão, từ ngày 3/10, vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh dần lên cấp 6-7, vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, giật cấp 10; sóng biển cao 2,5-4,5 m, biển động mạnh.

Cơ quan khí tượng thủy văn cảnh báo khoảng ngày 4-6/10, khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa) khả năng chịu tác động của gió mạnh cấp 10-11, giật cấp 14.

Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của dông, lốc, gió mạnh, sóng lớn.