Người dân Lào Cai chạy lũ trong đêm

Tại xã Mậu A, tỉnh Lào Cai, mực nước sông Hồng dâng cao đột ngột đẩy hàng trăm hộ dân vào tình thế cấp bách, buộc phải sơ tán khẩn trương trong đêm.

Chính quyền xã Châu Quế giúp người dân di dời tài sản trong đêm (Ảnh: Thu Nhài).

Trước tình hình diễn biến phức tạp và khẩn cấp, ngay trong đêm 29/9, lãnh đạo xã Mậu A đã trực tiếp đến từng thôn, từng hộ dân kiểm tra tình hình, động viên kịp thời bà con và trực tiếp chỉ đạo công tác ứng phó tại chỗ, đảm bảo an toàn tối đa cho người dân và tài sản.

Trong đêm 29/9, chính quyền xã Xuân Ái cũng tiến hành di dời tài sản cho người dân.

Tại địa bàn xã Châu Quế (tỉnh Lào Cai) xuất hiện mưa lớn kéo dài, gây ra nhiều điểm sạt lở đất, nguy cơ lũ quét và ngập úng cục bộ.

Trước tình hình khẩn cấp, chính quyền xã Châu Quế đã tập trung cao độ, huy động tối đa lực lượng tại chỗ để khẩn trương di dời các hộ dân đến nơi an toàn, nhất là những khu vực có nguy cơ sạt lở, lũ quét.

Theo nhà chức trách, đến nay toàn xã đã hoàn thành việc di dời 185 hộ dân ra khỏi vùng nguy hiểm, bảo đảm tuyệt đối an toàn về tính mạng và tài sản cho bà con. Trong đó có 117 hộ ở khu vực có nguy cơ sạt lở, lũ quét cao, 68 hộ ở khu vực có nguy cơ ngập úng khi mưa lớn kéo dài.

Lũ lên rất nhanh tại đường Thanh Niên, phường Yên Bái (Ảnh: Yên Bái).

Còn tại phường Yên Bái, khoảng 3h ngày 30/9, nhiều tuyến đường như Nguyễn Thái Học, Thanh Niên, Yết Kiêu... đã bị ngập sâu, có đoạn ngập sâu trên 1m khiến giao thông tê liệt hoàn toàn, nhiều hộ dân phải di chuyển đồ đạc và sơ tán khẩn cấp trong đêm.

Ngay trong đêm, lực lượng công an, dân quân tự vệ và cán bộ phường Yên Bái đã có mặt tại các điểm ngập sâu, tổ chức chốt chặn, hướng dẫn người dân di chuyển an toàn.

Trước diễn biến phức tạp, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Lào Cai liên tục phát cảnh báo, cử lực lượng xuống cơ sở hỗ trợ.

Người dân xã Mậu A di dời tài sản trong đêm 29/9 (Ảnh: Lan Hanh).

Ông Nguyễn Thanh Miền, người dân đường Thanh Niên, phường Yên Bái bày tỏ lo lắng: “Chưa bao giờ tôi thấy nước sông Hồng lên nhanh như đêm nay, chỉ trong vài giờ mà mặt nước đã dâng ngập cả".

Trao đổi với phóng viên Dân trí, ông Phạm Tiến Dũng, Chủ tịch UBND phường Âu Lâu cho biết, ngay trong đêm 29/9, chính quyền đã vận động hơn 100 hộ dân vùng trũng khẩn trương đưa người và tài sản tới nơi an toàn.

Theo ông Dũng, tới sáng nay nước đã bắt đầu rút, tuy nhiên chính quyền vẫn cảnh báo người dân đợi khi nước hạ thấp hoàn toàn thì mới quay trở về nhà.