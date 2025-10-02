Xôn xao cột điện gãy gập sau bão Bualoi lộ sắt hộp, công an vào cuộc

Những ngày qua, mạng xã hội lan truyền nhiều clip, hình ảnh liên quan đến cột điện đôi đổ gãy sau bão Bualoi (bão số 10), để lộ phần lõi thép. Người dân cho rằng cột không đảm bảo chất lượng, kỹ thuật.

Người dân địa phương phản ánh hai cột điện này đúc bằng một số thép thanh vằn và có cả sắt hộp (rỗng ruột).

Hình ảnh cột điện đôi đổ gãy, lộ phần lõi thép gây xôn xao (Ảnh: Người dân cung cấp).

Theo tìm hiểu, sự việc xảy ra tại thôn Dư Nại, xã Xuân Lộc, tỉnh Hà Tĩnh, nơi có cột điện đôi thuộc hệ đường dây 35kV. Cột điện đôi được sử dụng tại vị trí này để chịu tải, chịu lực cho đường dây.

Trao đổi với phóng viên Dân trí, một lãnh đạo Công ty Điện lực Hà Tĩnh cho biết đã nắm bắt được sự việc trên và tổ chức kiểm tra, rà soát, đồng thời phối hợp với cơ quan chức năng làm rõ.

Theo vị này, cột điện đôi đổ gãy mà người dân phản ánh do Công ty TNHH Khánh Vinh (có địa chỉ tại tỉnh Nghệ An) sản xuất và đưa vào sử dụng từ năm 2014. Nhà sản xuất này sử dụng cùng lúc hai loại thép tròn đặc phi và chữ V.

Qua làm việc với ngành điện, đơn vị sản xuất lý giải ban đầu không sử dụng thép chữ V song do rạn nứt bề mặt, họ đã "sáng kiến" tăng cường thêm. Đại diện điện lực Hà Tĩnh cho biết cách làm này đã được cấp giấy phép.

"Sau khi có phản ánh khiến dư luận xôn xao, Công an tỉnh Hà Tĩnh đã vào cuộc ngay. Chúng tôi cũng sẵn sàng phối hợp để cung cấp các hồ sơ có liên quan mà công an cần", vị này thông tin.

Hà Tĩnh có nhiều cột điện gãy đổ sau bão Bualoi (Ảnh: Dương Nguyên).

Theo báo cáo của UBND tỉnh Hà Tĩnh, bão Bualoi với sức gió mạnh cấp 10-11, giật cấp 13-14, đổ bộ và quần thảo kéo dài tới 12 giờ (từ 19h ngày 28/9 đến 6h ngày 29/9) đã gây thiệt hại nặng nề cho Hà Tĩnh, trong đó khiến hơn 2.000 cột điện đổ gãy. Toàn tỉnh mất điện diện rộng từ 21h ngày 28/9.

Sau bão, Điện lực Hà Tĩnh cùng sự hỗ trợ từ các tỉnh, thành phố khác đã huy động lực lượng, thiết bị, vật tư sửa chữa, khắc phục ngay các sự cố trạm biến áp, hệ thống cột điện, đường dây bị hư hỏng.

Trong công văn gửi đến Thủ tướng Chính phủ và các bộ, ngành liên quan, tỉnh Hà Tĩnh kiến nghị, đề xuất Trung ương chỉ đạo Tập đoàn Điện lực Việt Nam và Tổng Công ty Điện lực Miền Bắc triển khai phương án khắc phục ngay các sự cố về điện; đảm bảo cấp điện kịp thời cho sản xuất, kinh doanh; đồng thời, có phương án đầu tư khắc phục thiệt hại, nâng cấp hệ thống điện trên địa bàn tỉnh đảm bảo ổn định, lâu dài, an toàn trong điều kiện thiên tai, thời tiết bất lợi.