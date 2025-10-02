Diễn viên Thành Khôn kể về biến cố cuộc đời và mối tình 3 năm với bạn diễn

Chữa lành nỗi đau mất người thân

Thành Khôn là diễn viên quen mặt với khán giả màn ảnh nhỏ qua các phim như "Phim cấp ba - Học đường nổi loạn", “Những nàng bầu hành động”, “Ông bố đeo tạp dề”, “Sau phút đam mê”, “Chân trời mới”…

Trái với những vai diễn đa dạng trên phim, ngoài đời, anh lại là người hiền lành, có phần nhút nhát. Nam diễn viên tìm thấy niềm vui trong những điều bình dị như ở nhà chơi với thú cưng, nấu một bữa ăn ngon, chăm sóc vài chậu cây cảnh.

Thành Khôn tâm sự, nghề diễn không chỉ là đam mê, mà còn là điểm tựa giúp anh đi qua những ngày giông bão nhất của cuộc đời. Năm 2024, khi đang trên phim trường, anh nhận được tin sét đánh: Em trai lâm bệnh nặng.

“Ngày hôm sau, khi tôi đang quay thì mẹ báo bệnh viện đã trả em về. Lúc đó, tôi còn hai phân đoạn nữa”, Thành Khôn nghẹn ngào kể lại. Thời điểm ấy, anh nén nỗi đau, cố gắng hoàn thành công việc mà không cho ai biết. Quay xong, anh lao về nhà để được em mình lần cuối.

Thành Khôn trong phim “Ngôi sao may mắn” (Ảnh: Đoàn phim cung cấp).

Những ngày sau đó, chính phim trường đã trở thành nơi xoa dịu vết thương lòng của Thành Khôn. Anh lao vào công việc, học thoại, tập trung cho vai diễn để nỗi buồn vơi đi.

Gần đây, trong tập phim “Ngôi sao may mắn” (series “Phim ngắn cuối tuần” của đài THVL), Thành Khôn vào vai Khang, một người anh trai hy sinh tất cả, thậm chí giấu đi tai nạn khiến mình bị tật nguyền, để lo cho em gái ăn học.

Nam diễn viên tâm sự, khi đọc kịch bản, anh đã nghĩ: “Đây là một kịch bản chữa lành”. Khoảnh khắc nhân vật người anh và em gái gặp lại nhau sau bao năm xa cách khiến nam diễn viên vỡ òa. Vai diễn không chỉ lấy đi nước mắt của khán giả, mà còn giúp anh xoa dịu nỗi mất mát của chính mình.

Cuộc gọi của thầy Hữu Châu và mối tình 3 năm êm đềm

Con đường đến với nghệ thuật của Thành Khôn không hề trải hoa hồng. Chàng trai sinh năm 1993 từng ấp ủ ước mơ trở thành diễn viên từ khi còn nhỏ và đã thi đỗ vào Trường Sân khấu - Điện ảnh TPHCM. Nhưng rồi, anh lại quyết định tạm gác lại đam mê, sang nước ngoài học kinh doanh. Khi ấy, thầy của Thành Khôn, nghệ sĩ Hữu Châu, đã rất giận.

Thành Khôn và NSƯT Hữu Châu trên sân khấu (Ảnh: Sân khấu Thiên Đăng).

“Sau một năm, tôi trở về nước vì vấn đề tài chính, chỉ nằm ở nhà, không biết phải làm gì. Thầy Hữu Châu gọi đến, giọng vẫn ân cần: “Con về hẳn chưa? Đang làm gì, có muốn làm diễn viên nữa không?”.

Câu hỏi đã đánh thức ngọn lửa nghề trong tôi. Tôi đáp vội: “Con muốn”. Và thầy đã giới thiệu cho tôi cơ hội đi đóng phim, cùng một lời dặn dò thấm thía: “Làm cho đàng hoàng nha”, Thành Khôn kể.

“Không chỉ là chuyên môn, thầy còn dạy tôi cách làm người. Thầy từng hỏi chúng tôi: “Các con thấy thầy có nổi tiếng không? Nhưng nếu thầy không tôn trọng đoàn phim, thì họ có mời thầy nữa không?”. Đó là bài học về sự lễ phép, về cách đối nhân xử thế mà tôi mang theo suốt đời”, Thành Khôn chia sẻ.

Thành Khôn và bạn gái (Ảnh: Facebook nhân vật).

Thành Khôn có mối tình 3 năm với nữ diễn viên Nghiêm Nhi, cũng là một học trò của NSƯT Hữu Châu. Cùng hoạt động trong nghề, cả hai có sự thấu hiểu và đồng cảm sâu sắc, cùng nhau nỗ lực trên con đường sự nghiệp trước khi nghĩ đến chuyện về chung một nhà.

Đối với Thành Khôn, đó chính là hạnh phúc “chậm mà chắc”, một sự bình yên quý giá anh tìm thấy sau những thăng trầm của cuộc đời.