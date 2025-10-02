Cháy xưởng tranh ở Hà Nội

Khoảng 19h ngày 2/10, tại một xưởng tranh ở ngõ 47 Quảng Khánh, phường Tây Hồ (TP Hà Nội) xảy ra hỏa hoạn. Tại hiện trường, cột khói đen từ vụ cháy bốc cao hàng chục mét.

Cột khói đen từ vụ cháy bốc cao khiến nhiều người lo lắng (Ảnh: Cắt từ clip).

Sau khi nhận tin báo, Cảnh sát PCCC&CNCH điều 5 xe chữa cháy cùng hàng chục cán bộ chiến sĩ xuống hiện trường dập lửa, tìm kiếm cứu nạn.

Sau khoảng 15 phút, đám cháy được khống chế.

Thông tin với phóng viên Dân trí, lãnh đạo Đảng ủy phường Tây Hồ cho biết vụ cháy không gây thiệt hại về người.

Sau khi nắm thông tin, chính quyền đã cử cán bộ phối hợp với lực lượng chức năng xuống hiện trường dập lửa, làm rõ nguyên nhân vụ hỏa hoạn.