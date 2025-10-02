Tài tử "Nữ hoàng nước mắt" Kim Soo Hyun làm gì trong 6 tháng mất tích?

Hồi tháng 3 vừa rồi, truyền thông Hàn Quốc rúng động khi kênh YouTube Viện Garo Sero công bố bằng chứng khẳng định cố diễn viên Kim Sae Ron hẹn hò với Kim Soo Hyun khi cô còn là trẻ vị thành niên.

Ngay khi sự việc bùng nổ trên truyền thông, phía Kim Soo Hyun đã liên tục phủ nhận.

Kim Soo Hyun khóc lóc, phủ nhận nhiều cáo buộc liên quan tới Kim Sae Ron tại cuộc họp báo hồi tháng 3 vừa rồi (Ảnh: Newsen).

Kể từ sau lùm xùm đời tư, Kim Soo Hyun biến mất không rõ tung tích. Anh chỉ xuất hiện một lần trước công chúng tại buổi họp báo ở Seoul (Hàn Quốc) vào ngày 31/3.

Tại buổi họp báo, tài tử khóc lóc khẳng định, anh và Kim Sae Ron từng hẹn hò nhưng ở thời điểm cả hai đều là người trưởng thành. Nam diễn viên cũng phủ nhận việc siết nợ 700 triệu won (hơn 12 tỷ đồng), bạo lực "lạnh" với nữ diễn viên trước khi cô qua đời.

Cuối cùng, phía Kim Soo Hyun đâm đơn kiện gia đình Kim Sae Ron và kênh YouTube Viện Garo Sero tội phỉ báng và đòi bồi thường 12 tỷ won (hơn 210 tỷ đồng). Sau cuộc họp báo rầm rộ, Kim Soo Hyun biến mất và để công ty quản lý thay anh lên tiếng trên truyền thông.

Ngày 1/10, YouTuber Lee Jin Ho bất ngờ chia sẻ thông tin về Kim Soo Hyun. Ông cho biết, ngôi sao nổi tiếng phải chịu khủng hoảng tinh thần lớn. Thời gian qua, Kim Soo Hyun liên tục đi leo núi, thực hiện các cuộc leo núi đường dài để giải tỏa stress, giúp tâm lý ổn định và giảm căng thẳng.

YouTuber Lee Jin Ho còn đăng tải bức ảnh Kim Soo Hyun trong một buổi đi leo núi. Trong ảnh, nam diễn viên xuất hiện với dáng vóc gầy gò, cô độc ngồi trên tảng đá bên bờ suối.

Hình ảnh Kim Soo Hyun đi leo núi do YouTuber Lee Jin Ho chia sẻ gần đây được chụp từ năm 2022 (Ảnh: Instagram).

Tuy nhiên, tờ Nate cho biết đây không phải hình ảnh hiện tại của Kim Soo Hyun. Bức ảnh này từng được nam diễn viên đăng tải lên trang Instagram cá nhân từ năm 2022. Dù vậy, thông tin mới nhất về tình trạng sức khỏe tinh thần của Kim Soo Hyun vẫn khiến nhiều người tò mò.

Cũng trong bài đăng mới của YouTuber Lee Jin Ho, ông nhắc đến 150 lá thư được Kim Soo Hyun gửi bạn gái trong thời gian nam diễn viên nhập ngũ.

Ông nói: “Anh ấy đã tiết lộ những bức thư gửi bạn gái cũ, nhưng vẫn khó có thể chấp nhận ngay đây là bằng chứng cho thấy anh ấy không hẹn hò với Kim Sae Ron trong thời gian nhập ngũ”.

Lee Jin Ho là người từng đứng ra bênh vực Kim Soo Hyun trong thời gian bê bối tình cảm của anh bùng nổ hồi tháng 3 vừa rồi. Lee Jin Ho cũng là người bị gia đình nữ diễn viên Kim Sae Ron đâm đơn kiện vì chia sẻ nhiều thông tin đời tư liên quan tới cố nghệ sĩ, khiến cô rơi vào khủng hoảng tinh thần và tự vẫn hồi tháng 2 vừa rồi.

Một ngày trước khi YouTuber Lee Jin Ho nhắc tới Kim Soo Hyun, luật sư đại diện pháp lý của nam diễn viên cũng gây chú ý khi công bố một phần bức thư nam diễn viên gửi bạn gái khi đang phục vụ trong quân đội.

Kim Soo Hyun nhiều lần phủ nhận quan hệ tình cảm với Kim Sae Ron khi cô là trẻ vị thành niên (Ảnh: News).

Luật sư Ko Sang Rok, đại diện pháp lý của Kim Soo Hyun, cho biết: “Kim Soo Hyun chưa từng hẹn hò với Kim Sae Ron dù chỉ một ngày khi cô ấy còn là trẻ vị thành niên”.

Theo luật sư, Kim Soo Hyun đã gửi bạn gái 150 bức thư ghi lại cuộc sống hàng ngày trong quân ngũ cho bạn gái nhưng người này không phải là Kim Sae Ron. Việc gửi thư này kéo dài từ tháng 10/2017 cho đến tháng 7/2019.

Kim Soo Hyun trực tiếp đưa thư cho bạn gái trong mỗi kỳ nghỉ phép và cô cũng gửi lại thư trao đổi. Luật sư Ko nhấn mạnh, những bức thư Kim Soo Hyun gửi cho Kim Sae Ron chỉ là thư của những người bạn bình thường.

Thông tin này làm dậy sóng truyền thông xứ Hàn, đứng đầu thông tin được tìm kiếm trên cổng thông tin Naver (Hàn Quốc) trong ngày 30/9 và 1/10. Phía gia đình Kim Sae Ron hiện chưa lên tiếng về những thông tin trên.

Kim Soo Hyun thiệt hại nhiều tiền và đối mặt với các vụ kiện tụng khi bê bối tình cảm giữa anh và Kim Sae Ron được truyền thông đăng tải (Ảnh: Netflix).

Bất chấp những thông tin do luật sư hay YouTuber Lee Jin Ho công bố, sự nghiệp của Kim Soo Hyun vẫn không tránh khỏi những tổn hại nghiêm trọng.

Tính đến nay, tổng số tiền nam diễn viên được yêu cầu bồi thường cho các nhãn hàng là 7,3 tỷ won (gần 137 tỷ đồng). Chưa kể, anh còn phải đền bù tổn thất cho các dự án phim ảnh. Trong đó, mức phạt của Disney+ dành cho anh có thể lên đến 180 tỷ won (3.400 tỷ đồng).

Đầu tháng 7, Kim Soo Hyun được cho là đã phải bán đi căn hộ trị giá 6,1 triệu USD để đền bù cho nhãn hàng và đóng phí kiện tụng liên quan đến bê bối tình cảm với Kim Sae Ron.

Gần đây, Công ty giải trí Gold Medalist do anh góp cổ phần còn vướng cáo buộc gian lận tài chính. Nếu các cáo buộc là thật, tài tử Hàn Quốc có thể đối mặt với việc bị điều tra thuế và truy cứu trách nhiệm pháp lý.

Trước bê bối tình cảm, Kim Soo Hyun là nam diễn viên phim truyền hình được trả lương cao nhất tại Hàn Quốc, được xem là hình mẫu đàn ông trong mộng của nhiều khán giả nữ và sở hữu khối tài sản hàng trăm triệu USD.