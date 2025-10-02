TPHCM ưu tiên đất công cộng làm trạm sạc xe điện

Văn phòng UBND TPHCM vừa thông báo kết luận của Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được tại cuộc họp về đề xuất của Công ty Cổ phần Phát triển trạm sạc Toàn Cầu V-Green (thuộc Tập đoàn VinGroup) liên quan đến cơ chế đặc thù triển khai hạ tầng trạm sạc xe điện tại các điểm công cộng.

Lãnh đạo UBND TPHCM giao Giám đốc Sở Xây dựng khẩn trương rà soát, cập nhật quy hoạch thành phố theo hướng phát triển hệ thống hạ tầng giao thông xanh (hệ thống trạm sạc điện và cung cấp nhiên liệu sạch, xanh cho phương tiện). Trong đó, thành phố ưu tiên phương án khai thác quỹ đất công cộng do Nhà nước trực tiếp quản lý và hạn chế tới mức tối thiểu phương án sử dụng đất thuộc quyền sử dụng của hộ gia đình, cá nhân.

Một trạm sạc xe điện của Công ty Cổ phần Phát triển trạm sạc Toàn Cầu V-Green (Ảnh: Tiến Thịnh).

Việc phát triển hạ tầng giao thông xanh phải đảm bảo an toàn, mỹ quan đô thị, phát huy tối đa hiệu quả sử dụng, tránh lãng phí đất đai. Sở Xây dựng chủ động thực hiện phần việc này theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được phân công, tối ưu hóa thủ tục hành chính.

Sở Xây dựng có trách nhiệm ban hành quy định, hướng dẫn cụ thể về việc lắp đặt trạm sạc, đảm bảo phòng cháy chữa cháy, trật tự đô thị và an toàn giao thông. Đơn vị cần đề xuất chính sách ưu đãi để thu hút người dân, doanh nghiệp tham gia đầu tư phát triển năng lượng xanh cho giao thông.

Đối với đề xuất của Công ty Cổ phần Phát triển trạm sạc Toàn Cầu V- Green, Sở Xây dựng chủ động phối hợp, làm việc với các đơn vị để thống nhất vị trí, địa điểm, phương án bố trí.

Lãnh đạo TPHCM ghi nhận đề xuất hợp tác giữa Công ty Cổ phần Phát triển trạm sạc Toàn Cầu V- Green và Công ty TNHH MTV Dịch vụ công ích Thanh niên xung phong để tận dụng quỹ đất tại các bãi giữ xe công cộng kết hợp trạm sạc. Hai doanh nghiệp được khuyến khích chủ động thống nhất phương án, sau đó báo cáo cấp thẩm quyền phê duyệt.

Chủ tịch UBND TPHCM cũng đề nghị Tập đoàn VinGroup tiếp tục đồng hành cùng thành phố trong việc thực hiện chủ trương của Chính phủ về chuyển đổi năng lượng xanh, giảm phát thải của ngành giao thông vận tải trên địa bàn.