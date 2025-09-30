Hà Nội nhiều điểm ngập sâu, giao thông ùn tắc

Công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội cho biết do ảnh hưởng của bão Bualoi (bão số 10) trên địa bàn Hà Nội có mưa từ đêm 29 đến sáng 30/9.

Lượng mưa đo được tại một số xã, phường từ 7h ngày 29/9 đến 7h ngày 30/9 như sau: Phường Hai Bà Trưng 84mm, Ba Đình 44mm, Hoàn Kiếm 37mm, Ô Chợ Dừa 104mm, Phú Lương 118mm, Hoàng Liệt 57mm, Thanh Liệt 79mm,...

Trong mưa đã xuất hiện một số điểm úng ngập tại hầm chui số 5, 6, Km9 - Đại lộ Thăng Long, khu vực phía trước sân vận động Mỹ Đình, đường Thiên Hiền,... khiến giao thông đi lại khó khăn.

Theo ghi nhận của phóng viên Dân trí từ 7h đến 8h ngày 30/9, nhiều khu vực của Hà Nội mưa tầm tã đã khiến tình trạng ngập úng của một số tuyến đường càng thêm nghiêm trọng, giao thông đi lại khó khăn.

Khu vực sân vận động Mỹ Đình ngập sâu sáng 30/9 (Ảnh: Giao thông đô thị).

Công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội đã bố trí lực lượng ứng trực tại các điểm trọng yếu để xử lý khi xảy ra úng ngập.

Bên cạnh đó đơn vị cũng vận hành hợp lý các trạm bơm đầu mối trên hệ thống: Trạm bơm Yên Sở, trạm bơm Cầu Bươu, trạm bơm Đồng Bông 1, 2, trạm bơm Cổ Nhuế, trạm bơm Đa Sỹ,.. để hạ mực nước trên hệ thống.

Nhiều điểm quanh sân vận động Mỹ Đình ngập sâu (Ảnh: Giao thông đô thị).

Theo dự báo của Đài Khí tượng thủy văn Bắc Bộ từ rạng sáng 30/9, Hà Nội có mưa vừa, mưa to đến rất to và dông, công ty tiếp tục theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết, sẵn sàng lực lượng ứng trực và cập nhật báo cáo khi có diễn biến mới.