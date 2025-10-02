TPHCM làm rõ vấn đề pháp lý trong dự án của Lotte tại Thủ Thiêm

Phát biểu tại buổi họp báo cung cấp thông tin về các vấn đề kinh tế - xã hội trên địa bàn TPHCM chiều 2/10, ông Đào Quang Dương - Trưởng phòng Kinh tế Đất, Sở Nông nghiệp và Môi trường - thông tin về vấn đề pháp lý xoay quanh dự án Thủ Thiêm Eco Smart City của Công ty TNHH Lotte Properties HCMC - thành viên Tập đoàn Lotte (Hàn Quốc).

Theo ông Dương, quy trình xác định giá đất đối với dự án trên là đúng quy định và TPHCM sẽ báo cáo Chính phủ về trường hợp này.

Ông Đào Quang Dương, Trưởng phòng Kinh tế Đất, Sở Nông nghiệp và Môi trường TPHCM (Ảnh: Xuân Đoàn).

Về việc Công ty TNHH Lotte Properties HCMC (Công ty Lotte) phải đóng thêm tiền sử dụng đất tại dự án, ông Đào Quang Dương cho biết, tháng 10/2022, UBND TPHCM ban hành quyết định giao đất cho Công ty Lotte và thuê đơn vị tư vấn thực hiện. Tuy nhiên, quá trình thực hiện còn vướng một số vấn đề pháp lý nên UBND đã tập trung tháo gỡ.

Cuối năm 2023, Sở Nông nghiệp và Môi trường trình phương án giá đất, nhưng đến tháng 2/2024, Chính phủ ban hành Nghị định 12 quy định về giá đất và có hiệu lực ngay.

Theo ông Dương, khi Nghị định 12 ra đời, tất cả dự án trên toàn quốc đều gặp khó khăn, vướng mắc. Đến tháng 8/2024, Chính phủ ban hành Nghị định 71, sửa đổi Nghị định 12, giúp công tác xác định giá đất gặp thuận lợi.

“Khi có Nghị định 71, Sở Nông nghiệp và Môi trường trình ngay dự án của Công ty Lotte, tất cả quy trình làm theo trình tự thủ tục trong thời gian ngắn. Bây giờ, doanh nghiệp phản ứng vì phải nộp tiền bổ sung. Theo Nghị định 103, trường hợp này phải nộp 5,4% và thuộc thẩm quyền của Chính phủ. Do đó, các sở, ngành của thành phố đã báo cáo UBND TPHCM, để thành phố báo cáo lên Chính phủ”, ông Đào Quang Dương cho biết.

Đại diện Sở Nông nghiệp và Môi trường thông tin thêm, nhờ có Luật Đất đai 2024, từ khi có quyết định giao đất đến khi trình phê duyệt giá đất chưa đến 2 tháng. Tuy nhiên, thành phố vẫn còn tồn đọng 84 hồ sơ do vướng luật cũ.

Mới đây, Sở Nông nghiệp và Môi trường đã có 4 văn bản gửi UBND TPHCM, để thành phố báo cáo Thủ tướng, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Tài chính để tháo gỡ những vướng mắc của Luật Đất đai.

Sắp tới, Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Bộ Tài chính sẽ làm việc với sở, ngành các tỉnh để tháo gỡ các vấn đề liên quan đến xác định giá đất.

Trước đó, Công ty Lotte đã có văn bản xin chấm dứt đầu tư dự án Thủ Thiêm Eco Smart City (khu chức năng 2a, Khu đô thị mới Thủ Thiêm). Dự án này phát sinh tiền sử dụng đất khoảng 2.600 tỷ đồng ngoài dự kiến.