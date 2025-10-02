CSGT công bố 10 phường, xã có số người vi phạm giao thông cao nhất cả nước

Tối 2/10, Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an) cho biết từ cơ sở phân tích dữ liệu lưu trữ tại đơn vị (từ 1/7 đến 1/9) cho thấy 10 xã, phường có số người vi phạm trật tự an toàn giao thông nhiều nhất cả nước.

Trong đó, phường Phan Đình Phùng thuộc tỉnh Thái Nguyên đứng đầu về số người vi phạm, với 2.189 trường hợp; phường Mạo Khê ở Quảng Ninh có 1.768 trường hợp vi phạm; phường Bắc Giang thuộc tỉnh Bắc Ninh có 1.609 trường hợp vi phạm; phường Thanh Khê ở TP Đà Nẵng ghi nhận 1.558 trường hợp vi phạm.

Hình ảnh một nữ tài xế ô tô vi phạm giao thông - mở cửa xe bất cẩn khiến một người lái xe máy ngã ra đường ở phường Phan Đình Phùng, tỉnh Thái Nguyên hôm 26/9 (Ảnh: Cắt từ clip).

Tiếp đó là phường Quy Nhơn thuộc tỉnh Gia Lai với 1.482 trường hợp vi phạm; phường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk với 1.478 trường hợp vi phạm; phường Chánh Hưng, TPHCM với 1.467 trường hợp vi phạm; phường Bình Đông, TPHCM với 1.466 trường hợp vi phạm; phường Phú Định, TPHCM với 1.437 trường hợp vi phạm; phường Bình Hưng Hoà, TPHCM với 1.428 trường hợp vi phạm.

Cục Cảnh sát giao thông cho biết các trường hợp vi phạm đều thường trú tại địa bàn, được tổng hợp từ cơ sở dữ liệu về xử phạt vi phạm hành chính và cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Theo nhà chức trách, việc phân tích hệ thống cơ sở dữ liệu về trật tự an toàn giao thông rất hữu ích cho công tác chỉ đạo, phòng ngừa vi phạm, giảm thiểu tai nạn giao thông. Từ đó, cảnh sát sẽ có các giải pháp đồng bộ, lập lại trật tự an toàn giao thông.

Trong thời gian tới, Cục Cảnh sát giao thông sẽ thường xuyên công bố các số liệu về trật tự an toàn giao thông để nhân dân và các cấp chính quyền nắm bắt, có biện pháp bảo đảm an ninh, an toàn trên địa bàn quản lý.