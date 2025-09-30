Tổng Bí thư Tô Lâm: "Tại sao đất của Nhà nước lại thành tư nhân hết rồi?"

Chiều 30/9, Tổng Bí thư Tô Lâm cùng các đại biểu Quốc hội TP Hà Nội thuộc đơn vị bầu cử số 10 tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 10, Quốc hội khoá XV.

Sẽ mở rộng chủ trương "không phải là người địa phương" với một số chức danh

Sau khi lắng nghe ý kiến cử tri phát biểu tại hội nghị, Tổng Bí thư cho biết kỳ họp thứ 10, Quốc hội khoá XV là kỳ họp cuối nhiệm kỳ, khối lượng công việc đặc biệt lớn, dự kiến sẽ làm việc liên tục hơn 1 tháng, không nghỉ giữa kỳ.

Theo Tổng Bí thư, kỳ họp có rất nhiều việc quan trọng để tháo gỡ khó khăn về thể chế, quyết định các vấn đề quan trọng để tạo điều kiện để đất nước phát triển. "Phải làm rất nhanh, rất khẩn trương thì mới kịp. Thời gian không chờ đợi ai, cũng không được phép lãng phí thời gian", Tổng Bí thư nói.

Tổng Bí thư Tô Lâm gặp gỡ các cử tri Hà Nội (Ảnh: Hồng Phong).

Cùng với đó, Tổng Bí thư cho biết Hội nghị Trung ương 13 dự kiến diễn ra đầu tháng 10 để hoàn thành một bước về công tác chuẩn bị đại hội, trong đó sẽ giới thiệu nhân sự Ban Chấp hành Trung ương, Ủy ban Kiểm tra Trung ương. Các công việc này đều thực hiện bài bản, thận trọng, kỹ lưỡng theo đúng quy trình.

Một điểm nổi bật được lãnh đạo Đảng nhấn mạnh là mục tiêu hoàn thành chủ trương bố trí bí thư cấp ủy không phải người địa phương đối với cấp tỉnh, thành phố.

Theo Tổng Bí thư, vừa qua cơ quan có thẩm quyền đã xử lý kỷ luật một số vụ việc, qua nghiên cứu cho thấy người đứng đầu đều là người địa phương. Vì thế, Tổng Bí thư quán triệt sắp tới sẽ mở rộng chủ trương "không phải người địa phương" với một số chức danh khác như chủ tịch UBND, chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra, chánh Thanh tra.

Đề cập công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, Tổng Bí thư quán triệt tinh thần không ngừng nghỉ, không có vùng cấm. Trong năm nay, Tổng Bí thư cho biết sẽ hoàn thành xử lý 22 vụ án, 6 vụ việc Ban Chỉ đạo Trung ương chỉ đạo, theo dõi, trong đó có nhiều vụ việc rất phức tạp.

"Chủ trương là phải coi trọng công tác phòng ngừa thay vì chỉ có xử lý, rút ra những bài học kinh nghiệm, bịt được sơ hở và thiếu sót", Tổng Bí thư nêu rõ.

Đất đai không được bán cho nước ngoài

Về nhóm vấn đề liên quan đến đất đai, quy hoạch, Tổng Bí thư nhấn mạnh đây là vấn đề rất lớn, có tầm nhìn, có kế hoạch sẽ có hiệu quả. Tuy nhiên, theo đánh giá, quy hoạch "chưa đáp ứng được yêu cầu".

"Tôi đã đề nghị với lãnh đạo Hà Nội, quy hoạch thủ đô như thế nào phải công khai cho người dân, doanh nghiệp biết. Quy hoạch vòng tròn của thành phố như thế nào, có mấy đường vành đai, trên trục các vành đai phát triển ra sao. Bây giờ phát triển theo vòng tròn, không phát triển theo hình ô vuông, bàn cờ, đây là xu hướng của thế giới", Tổng Bí thư nói.

Người đứng đầu Đảng nhấn mạnh quy hoạch phải xứng tầm, rành mạch, không manh mún và khi công khai toàn dân biết, người dân sẽ ủng hộ.

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu tại cuộc tiếp xúc cử tri (Ảnh: Hồng Phong).

Theo Tổng Bí thư, các cơ quan Trung ương cũng đang nghiên cứu sửa Luật Đất đai và Luật Quy hoạch. Việc sửa đổi luật, theo Tổng Bí thư, không được vội vã, không làm một cách đại khái, qua loa mà phải phù hợp với thực tế để phát triển.

Nhấn mạnh quan điểm nhất quán là đất đai thuộc sở hữu toàn dân, do Nhà nước là chủ sở hữu và thống nhất quản lý, không được tư nhân hóa đất đai, Tổng Bí thư đặt câu hỏi: "Tại sao đất đai của Nhà nước lại thành tư nhân hết rồi?".

Tổng Bí thư khẳng định Nhà nước phải bảo đảm quyền sử dụng đất công bằng, hiệu quả cho mọi người dân, tránh lãng phí. Bên cạnh đó, phải phát huy tối đa hiệu quả nguồn lực của đất đai để phát triển đất nước.

"Đất đai không được bán cho nước ngoài, nước ngoài không được sở hữu đất đai của Việt Nam. Anh có mua nhà, mua cửa thì anh mua từ tầng hai trở lên hoặc mua nhà trên đất, anh không có quyền sở hữu đất. Một tấc đất thiêng liêng cũng là của chúng ta", Tổng Bí thư nhấn mạnh.

Theo Tổng Bí thư, muốn phát huy hiệu quả nguồn lực đất đai để phát triển đất nước thì không được để lãng phí. "Người dân có thể giám sát, tại sao đất vàng mà các ông để 10 năm, 20 năm không sử dụng. Cỏ mọc như thế này, ai phải chịu trách nhiệm? Đấy là lãng phí tài nguyên của quốc gia, nguồn lực của đất nước", Tổng Bí thư đặt vấn đề, đồng thời yêu cầu "lãng phí phải xử lý".

Nêu số liệu 90% khiếu kiện liên quan đất đai, 90% xử lý cán bộ sai phạm cũng vì đất đai, Tổng Bí thư yêu cầu phải quản lý bất cập để đưa về đúng trật tự.

"Chúng ta rất xót xa khi nhiều công trình, dự án liên quan đến đất đai đắp chiếu, lãng phí hàng ngày, hàng giờ", Tổng bí thư nói và nhắc lại "đất phải có người quản lý, phải có người chịu trách nhiệm về việc bỏ đất hoang gây lãng phí".