"Thông tin hổ xuất hiện ở Phú Thọ là không có cơ sở"

Chiều 2/10, trao đổi với phóng viên Dân trí, ông Vũ Quốc Tam, Chủ tịch UBND xã Ngọc Sơn (tỉnh Phú Thọ), cho biết sau khi kiểm tra và xác minh thông tin hổ xuất hiện trên địa bàn xóm Chiềng, cơ quan chức năng đã có kết luận về vụ việc.

Thông tin trên mạng xã hội Facebook đăng tải nội dung xuất hiện cá thể hổ ở xóm Chiềng, xã Ngọc Sơn, tỉnh Phú Thọ gây xôn xao dư luận (Ảnh: Chụp màn hình).

Biên bản kiểm tra, xác minh do Hạt Kiểm lâm Lạc Sơn (Chi cục Kiểm lâm Phú Thọ) có xác nhận của lãnh đạo UBND xã Ngọc Sơn, đại diện Ban quản lý Khu bảo tồn thiên nhiên Ngọc Sơn - Ngổ Luông và Trưởng xóm Chiềng nêu rõ, thông tin xuất hiện hổ tại xóm Chiềng là không có cơ sở.

Trước đó, sáng 2/10, đại diện các cơ quan đã tiến hành kiểm tra, xác minh thông tin có một cá thể hổ đi qua đường thuộc xóm Chiềng, xã Ngọc Sơn, tỉnh Phú Thọ.

Từ thông tin người dân phản ánh, cơ quan chức năng đã xuống hiện trường và gặp gỡ các nhân chứng để xác minh.

Các nhân chứng cho hay khoảng 14h ngày 1/10, tại khu vực xóm Chiềng, anh B.V.H. (giáo viên trên địa bàn) trên đường đi vào xóm xem nước lũ thì bất ngờ thấy một con thú chạy qua đường vào vườn ngô.

Vì khoảng cách xa nên anh H. chỉ nhìn thoáng qua con thú có màu lông vàng vàng, nặng khoảng 10-12kg.

Sau khi phát hiện con thú chạy vào vườn ngô, cùng lúc đó có ông B.V.H. (nguyên Chủ tịch UBND xã T.D. huyện Lạc Sơn, tỉnh Hòa Bình cũ) và ông Q.V.H. (người đưa thư) đi đến chỗ anh H.

Hình ảnh về dấu chân nghi của cá thể hổ được chia sẻ trên mạng xã hội (Ảnh: Người dân cung cấp).

Lúc này, cả 3 người đã vào khu vực vườn ngô nơi con thú chạy vào để kiểm tra thì phát hiện một số dấu chân còn in trên đất, sau đó chụp ảnh lại. Ngoài anh H. (giáo viên), không còn ai nhìn thấy con thú trên.

Từ những vết chân còn lưu lại trên mặt đất, ông Q.V.H. cho rằng đây là vết chân của con hổ. Khi về nhà, người đàn ông kể lại sự việc cho gia đình biết, sau đó con gái ông đã đăng tải hình ảnh và thông tin "xuất hiện cá thể hổ ở xóm Chiềng" lên Facebook.

Thông tin này nhanh chóng được chia sẻ, lan truyền trên mạng xã hội.