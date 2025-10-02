TPHCM nghiên cứu xây hồ ngầm dưới sân bóng để chống ngập cho chợ Thủ Đức

Tại buổi họp báo định kỳ về tình hình kinh tế - xã hội của TPHCM chiều 2/10, ông Nguyễn Kiên Giang, Phó trưởng Phòng Quản lý bảo trì và khai thác công trình giao thông (Sở Xây dựng TPHCM), thông tin về một số giải pháp cải thiện tình trạng ngập úng tại khu vực chợ Thủ Đức.

Ngoài xây dựng hệ thống cống thoát nước, nạo vét kênh rạch, TPHCM đang nghiên cứu xây dựng hồ ngầm dưới sân bóng để chống ngập cho khu vực này.

Khu vực chợ Thủ Đức thường xuyên ngập khi mưa lớn, nước tràn vào nhà dân (Ảnh: Nam Anh).

Theo ông Nguyễn Kiên Giang, sự kết hợp giữa biến đổi khí hậu, mưa lớn, triều cường và đô thị hóa khiến khu vực chợ Thủ Đức thường xuyên xảy ra ngập úng. Những lý do khác khiến tình trạng ngập thêm nghiêm trọng là khu vực này có địa hình lòng chảo, hệ thống thoát nước xuống cấp, chưa hoàn chỉnh.

Đại diện Sở Xây dựng thông tin thêm, nhiều khu vực thuộc TP Thủ Đức trước đây chưa có cống thoát nước hoặc chưa kết nối đầy đủ với mạng lưới thoát nước chung, rác thải gây bít các cửa thu nước.

Để giảm tình trạng ngập nước, Sở Xây dựng đang triển khai đồng loạt một số dự án như: xây dựng hệ thống thoát nước; nạo vét, cải tạo rạch Cầu Ngang, hệ thống thoát nước đường Thảo Điền - Quốc Hương - Xuân Thủy - Nguyễn Văn Hưởng. Sở Xây dựng cũng đề xuất bố trí vốn cho giai đoạn tiếp theo của dự án xây dựng hệ thống thoát nước suối Linh Tây, cải tạo rạch Thủ Đức.

Ông Nguyễn Kiên Giang cho rằng, giải pháp xây hồ ngầm dưới sân bóng đá để điều tiết nước, chống ngập cho khu vực chợ Thủ Đức là giải pháp hỗ trợ, đang được Trung tâm Phát triển Hạ tầng kỹ thuật Thủ Đức nghiên cứu.