Người dân TPHCM xếp hàng dài đi Metro số 1 trong ngày khánh thành

Sáng 9/3, TPHCM chính thức khánh thành tuyến Metro số 1 (Bến Thành - Suối Tiên), đánh dấu bước ngoặt quan trọng trong việc phát triển hệ thống giao thông công cộng.

Từ sáng, hàng nghìn người dân TPHCM đã có mặt ở khu vực nhà ga ngầm Bến Thành để xếp hàng chờ mua vé đi Metro.

Người dân xếp hàng kéo dài để chờ qua cổng kiểm soát vé tại ga ngầm Bến Thành trong sáng 9/3.

"Mình rất bất ngờ với quy mô của nhà ga ngầm Bến Thành, không gian ở đây rất hiện đại", chị Hoàng Hoa (TP Thủ Đức) nói.

Khu vực ga ngầm Bến Thành đông nghẹt người trong ngày khánh thành.

Một em nhỏ được ba cõng kênh trên vai để chờ qua cửa soát vé.

Trong sáng 9/3, người dân vui vẻ, xếp hàng trật tự đợi lên tàu. Lực lượng bảo vệ cũng như nhân viên tại ga được bố trí túc trực xung quanh ga để đảm bảo an ninh, trật tự cho người dân và buổi lễ khánh thành được diễn ra suôn sẻ.

Hành khách đi qua cổng soát vé để lên tàu metro.

Giữa hàng dài người dân đợi xếp hàng lên tàu, một số người ưu tiên sử dụng thẻ ngân hàng, thẻ VikkiGo để đi metro.

"Tôi thích phương thức mua vé online vì đỡ phải mất thêm thời gian xếp hàng mua vé và xếp hàng lên tàu. Vào những thời điểm đông đúc như hôm nay, vé online như một "phao cứu sinh" cho quỹ thời gian của tôi", chị Hà Anh (25 tuổi) nói.

Để tránh chờ đợi lâu, việc thanh toán "một chạm" được nhiều người dân, các gia đình và bạn trẻ ưa thích khi di chuyển bằng metro.

"Tôi dùng thẻ VikkiGo để đi metro nên rất thuận tiện, là bộ thẻ thanh toán không định danh, thẻ tín dụng, giúp thanh toán trên hệ thống metro, xe bus, ứng dụng gọi xe, vé máy bay, mua sắm giúp tôi và người thân di chuyển dễ dàng trong và ngoài nước. Tôi chỉ cần "chạm để đi", không cần xếp hàng mua vé", chị Thanh Lan (quận 5) nói.

Các nhân viên hướng dẫn người dân cài đặt và sử dụng thẻ VikkiGo để đi metro.

Rất đông người dân xếp hàng dài chờ qua cửa soát vé để lên tàu.

Càng về trưa, dòng người đổ về xếp hàng mua vé đông đúc hơn.

Ngày khánh thành Metro số 1, ga ngầm Bến Thành đón nhận lượng lớn hành khách. Các nhân viên nhà ga được bố trí, túc trực hướng dẫn giúp người dân di chuyển theo trật tự.

Tuyến Metro số 1 (Bến Thành - Suối Tiên) chính thức được khánh thành tại khu vực ga Bến Thành - Công viên 23 Tháng 9 (quận 1, TPHCM).

Sự kiện này diễn ra sau khi tuyến Metro số 1 được đưa vào vận hành thương mại cách đây hơn 2 tháng (22/12), nhân sự kiện Lễ hội Việt - Nhật lần thứ 10, thể hiện tình hữu nghị giữa hai nước.