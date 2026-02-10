Vụ nam sinh lớp 9 bị đánh tử vong ở Gia Lai: Khởi tố 3 bị can

Ngày 10/2, Công an tỉnh Gia Lai cho biết đã khởi tố bị can và cấm đi khỏi nơi cư trú đối với P.H.M.L. (SN 2011), T.T.N. (SN 2011) và L.Q.V. (SN 2009), cùng trú tại phường Diên Hồng, Gia Lai để điều tra về tội Cố ý gây thương tích dẫn đến chết người.

Theo kết quả điều tra, lúc 2h25 ngày 7/2, do mâu thuẫn ghen tuông, P.H.M.L. rủ T.T.N. và L.Q.V., cùng một số người khác đi tìm nhóm thiếu niên đang ngồi với bạn gái của đối tượng, trước một cửa hàng tiện lợi trên đường Phạm Văn Đồng (phường Pleiku, Gia Lai) để đánh.

Nhóm đối tượng ra tay đánh dã man khiến một nam sinh tử vong (Ảnh: Cắt từ clip).

Trước cửa hàng tiện lợi thời điểm đó có 4 học sinh lớp 9, Trường THCS Phạm Hồng Thái (phường Pleiku) gồm: H.N.M.V., N.Q.H., B.G.H. và L.S.G.B., đang ngồi uống nước.

Khi đến nơi, P.H.M.L. dùng tay đấm nhiều lần vào vùng đầu, mặt em H.N.M.V. Sau đó, H.N.M.V. bỏ chạy vào trong cửa hàng tiện lợi, nhóm này tiếp tục quay sang tấn công em N.Q.H..

Thấy P.H.M.L. đang đánh H.N.M.V., thì T.T.N. (SN 2011) và L.Q.V cũng nhảy vào hỗ trợ, liên tục dùng tay, chân tác động vào vùng đầu, mặt N.Q.H. khiến nạn nhân bất tỉnh. H. được đưa đi cấp cứu trong tình trạng chấn thương sọ não nặng và tử vong vào tối 8/2.

Hiện trường nơi xảy ra vụ việc (Ảnh: Chí Anh).

Sau khi gây án, P.H.M.L. và T.T.N. đến Công an phường Pleiku đầu thú, thừa nhận hành vi phạm tội. Sáng 8/2, L.Q.V. cũng đến cơ quan công an đầu thú.

Vụ án đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra.