HLV Carrick phản ứng bất ngờ với CĐV “thề không cắt tóc” của Man Utd

Man Utd đang thi đấu vô cùng ấn tượng dưới thời HLV Carrick khi toàn thắng trong 4 trận đấu liên tiếp trước Man City, Arsenal, Fulham và Tottenham. Quỷ đỏ đang hướng tới trận thắng thứ 5 liên tiếp khi hành quân tới sân của West Ham ở vòng 26 giải Ngoại hạng Anh vào lúc 3h15 đêm nay.

Liệu HLV Carrick có thể giúp Frank Ilett cắt đi mái tóc của mình (Ảnh: Independent).

Trước trận đấu này, CĐV có tên Frank Ilett đang gây sốt. Chủ nhân của tài khoản mạng xã hội có hơn 2 triệu lượt theo dõi từng thề rằng sẽ chỉ cắt tóc nếu Man Utd toàn thắng trong 5 trận đấu liên tiếp. Tuy nhiên, tính đến nay, đã hơn 500 ngày trôi qua, anh vẫn chưa thể cắt mái tóc của mình.

Lần gần nhất Quỷ đỏ làm được điều này là vào tháng 2/2024. Tuy nhiên, HLV Carrick và các học trò đang đứng trước cơ hội giúp Frank Ilett được “xuống tóc”.

HLV Carrick đã nhận được câu hỏi liên quan tới Frank Ilett trong buổi họp báo. Ông đáp lại: “Tôi biết về câu chuyện đó. Thực ra là bọn trẻ ở nhà đã kể cho tôi nghe. Nhưng chắc chắn câu chuyện của anh ta sẽ không xuất hiện trong các buổi họp đội bóng dưới góc độ chuyên môn.

Tôi hiểu vì sao chuyện của Frank Ilett lại được quan tâm và nó thực sự khiến tôi mỉm cười, nhưng rốt cuộc thì điều đó sẽ không ảnh hưởng gì đến đội bóng”.

Ưu tiên lớn nhất của Carrick lúc này vẫn là cuộc đua giành vé dự Champions League. Sau 4 chiến thắng liên tiếp, Man Utd vươn lên top 4, hơn đội xếp thứ 5 là Chelsea đúng 1 điểm.

Sau chuyến làm khách tới sân West Ham, Man Utd sẽ có quãng nghỉ 12 ngày trước khi trở lại thi đấu gặp Everton vào ngày 23/2, do đội bóng đã sớm bị loại khỏi FA Cup.

HLV Carrick nói thêm: “Chắc chắn bạn sẽ mang theo sự tự tin và cảm xúc tích cực từ những trận đấu vừa qua để bước vào trận tiếp theo với tinh thần tốt hơn. Nhưng thách thức lớn nhất là hiểu điều gì đã giúp bạn đạt được kết quả đó, cùng toàn bộ sự chuẩn bị và nỗ lực phía sau. Ở đẳng cấp này, việc giành chiến thắng chưa bao giờ là điều dễ dàng, vì thế không thể mặc định rằng trận tiếp theo sẽ ổn”.

Man Utd hướng tới chiến thắng thứ 5 liên tiếp (Ảnh: Getty).

Về tình hình lực lượng, Carrick xác nhận Mason Mount nhiều khả năng tiếp tục vắng mặt trong trận gặp West Ham khi tiền vệ người Anh vẫn đang trong quá trình hồi phục chấn thương. Mount đã bỏ lỡ hai trận gần nhất của Man Utd nhưng có thể kịp trở lại trong chuyến làm khách tới sân Everton.

HLV Carrick cho biết: “Mason có lẽ chưa thể ra sân vào thứ Ba, nhưng sau đó thì có khả năng. Cậu ấy gần như chắc chắn sẽ sẵn sàng cho trận gặp Everton. Với Matthijs De Ligt, chúng tôi sẽ xem xét quá trình hồi phục của cậu ấy. Hiện tại thì ngày cậu ấy trở lại vẫn còn khá xa, nhưng tín hiệu là tích cực”.