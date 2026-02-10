Tuyển sinh 2026: Các mốc thời gian thí sinh buộc phải nhớ

Sự thay đổi này nhằm phù hợp với khung kế hoạch năm học 2025-2026 và đẩy nhanh tiến độ tuyển sinh đại học, cao đẳng.

Thí sinh dự thi 4 môn gồm 2 môn bắt buộc (Toán, Văn) và 2 môn tự chọn.

Kỳ thi này được tổ chức trong 3 buổi: Một buổi thi môn Ngữ văn, một buổi thi môn Toán và một buổi thi của bài thi tự chọn gồm 2 môn thi trong số các môn dưới đây:

Vật lý, Hóa học, Sinh học, Lịch sử, Địa lý, Giáo dục kinh tế và pháp luật, Tin học, công nghệ định hướng công nghiệp (gọi tắt là công nghệ công nghiệp), Công nghệ định hướng nông nghiệp (gọi tắt là công nghệ nông nghiệp), Ngoại ngữ (Anh, Nga, Pháp, Trung, Đức, Nhật và Hàn).

Thí sinh dự thi tốt nghiệp THPT năm 2025 (Ảnh: Dân Trí).

Dưới đây là một số mốc thời gian quan trọng, thí sinh cần lưu ý để không tuột mất cơ hội trong kỳ tuyển sinh 2026: