Tuyển sinh 2026: Các mốc thời gian thí sinh buộc phải nhớ
(Dân trí) - Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 dự kiến diễn ra vào ngày 11 và 12/6/2026, sớm hơn khoảng 2 tuần so với các năm trước.
Sự thay đổi này nhằm phù hợp với khung kế hoạch năm học 2025-2026 và đẩy nhanh tiến độ tuyển sinh đại học, cao đẳng.
Thí sinh dự thi 4 môn gồm 2 môn bắt buộc (Toán, Văn) và 2 môn tự chọn.
Kỳ thi này được tổ chức trong 3 buổi: Một buổi thi môn Ngữ văn, một buổi thi môn Toán và một buổi thi của bài thi tự chọn gồm 2 môn thi trong số các môn dưới đây:
Vật lý, Hóa học, Sinh học, Lịch sử, Địa lý, Giáo dục kinh tế và pháp luật, Tin học, công nghệ định hướng công nghiệp (gọi tắt là công nghệ công nghiệp), Công nghệ định hướng nông nghiệp (gọi tắt là công nghệ nông nghiệp), Ngoại ngữ (Anh, Nga, Pháp, Trung, Đức, Nhật và Hàn).
Dưới đây là một số mốc thời gian quan trọng, thí sinh cần lưu ý để không tuột mất cơ hội trong kỳ tuyển sinh 2026:
|Thời gian
|Thông tin tuyển sinh
|Ngày 15/2
|Hoàn thành công bố thông tin tuyển sinh trên trang thông tin điện tử.
|Ngày 15/5
|Bộ GD&ĐT hoàn thành tập huấn quy chế tuyển sinh, hệ thống báo cáo tuyển sinh; thử nghiệm tập huấn phần mềm hệ thống hỗ trợ tuyển sinh chung.
|Ngày 25/5
|Các Sở GD&ĐT hoàn thành thành lập Ban chỉ đạo công tác hỗ trợ tuyển sinh.
|Ngày 30/5
|Các cơ sở đào tạo hoàn thành cập nhật thông tin của cơ sở đào tạo vào hệ thống.
|17h ngày 6/6
|Hoàn thành rà soát kết quả điểm học tập cấp THPT (học bạ) trên hệ thống.
|Ngày 17-21/6
|Thí sinh thực hành đăng ký, điều chỉnh nguyện vọng xét tuyển trên hệ thống.
|Trước ngày 30/6
|Các Sở GD&ĐT hoàn thành tập huấn công tác tuyển sinh tại các địa phương.
Ngày 8/7
|Hoàn thành cung cấp ngưỡng bảo đảm chất lượng đầu vào ngành đào tạo giáo viên, sức khỏe, pháp luật.
|Ngày 2-17 giờ 14/7
|Thí sinh đăng ký, điều chỉnh nguyện vọng xét tuyển.
|Ngày 15 đến 17h ngày 21/7
|Thí sinh nộp lệ phí xét tuyển trực tuyến.
|Ngày 4/8 đến 17h ngày 10/8
|Các đơn vị của Bộ GD&ĐT xử lý nguyện vọng trên hệ thống.
|Trước 17h ngày 13/8
|Các cơ sở đào tạo thông báo thí sinh trúng tuyển đợt 1.
|Trước 17h ngày 21/8
|Thí sinh hoàn thành việc xác nhận nhập học trực tuyến đợt 1.
|Từ tháng 8 đến tháng 12
|Các cơ sở đào tạo xét tuyển các đợt tiếp theo và cập nhật danh sách thí sinh trúng tuyển và nhập học theo quy định.